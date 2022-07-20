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    國防部：重大兵役政策宜審慎周延 持續研議中

    國防部今日表示，重大兵役政策形成宜審慎周延，持續蒐整各界意見研議中。示意圖。（資料照）

    國防部今日表示，重大兵役政策形成宜審慎周延，持續蒐整各界意見研議中。示意圖。（資料照）

    2022/07/20 21:11

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國前國防部長艾斯培昨天就我國防衛提出看法，建議應大幅增加國防預算、延長義務役期，讓年輕男女服役1年。國防部今日對此表示，重大兵役政策形成宜審慎周延，持續蒐整各界意見研議中。事實上，國防部長邱國正今年3月於立法院數度被問及役期調整強調，目前役期還沒有定論，但若有調整，一定會有調節時間。

    國防部為因應敵情升溫，正實施「後備戰力改革」，藉由成立全民防衛動員署、增加後備旅、試辦為期14天的新制教召，以及採購機槍、迫砲等軍備強化後備戰力。至於4個月軍事訓練役男的役期是否調整，則引發諸多討論。

    立法院外交及國防委員會朝野立委對役期調整與否表達高度關切，邱國正今年3月24日於立院外委會答詢時曾一度表示，相關研議工作「今年一定有結果」，且可能朝不修「兵役法」為目標，但役期並非只有1年、4個月等2個選項，都需要研議。不過，邱於當日稍晚改稱研議結果並非「年底公布」，而是會「盡快」研議，因為還涉及各部會、民意與諸多意見。

    邱國正今年3月31日於立法院外委會重申，役期還沒有定論，他也知道許多家長、年輕人有所顧慮，因此要向他們致歉。而國軍於2013年將役期自1年改成4個月，有很長的時間內，部隊裡同時有1年及4個月的役男，假如役期有調整，一定會有調節時間，不會有「早一天沒事、晚一天變一年」的情形發生。

    值得注意的是，「兵役法」第16條規定，常備兵役區分1年期「現役」、4個月「軍事訓練」及「後備役」，因此若不修兵役法，仍具有恢復1年期徵集的法源。不過該法第34條也規定，若依規定停止徵集、回復徵集常備兵現役的時間及年次，須由國防部會同內政部檢討兵額、兵源狀況，於一年前陳報行政院核定，並送立法院查照。

    國防部今日重申，對於國際學者專家對我國國防的關心與支持，均表達感謝，但重大兵役政策形成，宜審慎周延，國防部持續蒐整各界意見研議。

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