美前防長籲延長役期 廖婉汝：不是美國建議就要接受

國民黨立委廖婉汝。（資料照）

2022/07/20 20:51

〔記者王千豪／台北報導〕美國前國防部長艾斯培昨對台灣防衛能力提出建議，指應延長義務役期至少一年，且男女皆兵，並加強後備動員能力。對此，在立法院外交及國防委員會的國民黨立委廖婉汝今日受訪表示，國防部應該針對國安會建議、建制需求、戰力與訓練需求做全盤考量，而非美國建議我們就要接受。

廖婉汝說，兵役制度受到美國關注，是否代表美國認為近年兩岸關係升溫，發生區域衝突機率提高，台灣提升軍備也越加迫切？雖然美國不斷表示依《台灣關係法》及「六項保證」提供台灣防衛武器，但這種論述是否代表美國希望我們多採購新式作戰武器以提升自我防衛能量，另一方面也代表美國無法派兵支援台灣以降低美國防衛負擔。

然而是否延長役期，廖婉汝呼籲，國防部應該針對國安會建議、建制需求、戰力與訓練需求做全盤考量，而非美國建議我們就要接受。過去社會長年要求降低服役役期，將役期規劃為全志願役及4個月的軍事訓練役，現在又要恢復1年義務役役期，國人是否能接受？而現今都是自動化武器系統及無人機作戰，戰略上是否有那麼多人力需求？武器裝備是否足夠也是問題。

「國家有國防需求，人民當然有義務保家衛國」，廖婉汝指出，如果政府全盤考量後，比照以色列全民皆兵，女性當然也應該服兵役。尤其現在軍中女性軍、士官也不少，保家衛國能力不輸男性，全民防衛沒有必要區分性別。

國民黨立委洪孟楷表示，其實無論役期延長、或是後備訓練加強，這2年來每次美國提醒對於台海之間有高度的危機，感覺都比台灣本地民眾來得緊張，「這也是我們要求民進黨政府應該跟國人好好說明清楚」，到底目前掌握的真實情形為何？

洪孟楷說，役期要調整關乎到的是訓練的紮實程度及有效性，應該先告知國人、規劃良善，哪些戰備的部分需加強，增加哪些方式來強化。否則一昧的只是把時間拉長，或是讓女性也來當兵，訓練的質如果無法提升其實效果非常有限。確認真實情況、並規劃有效提升戰力的方式，再來討論是否女性當兵、役期延長，這才是目前應該有的先後順序。

立法院國民黨團總召曾銘宗也說，兵役制度是國防最重要的一環，現行制度要如何改變，需要考量到以下兩點，第一，當前國防的需要是什麼、第二，役期改變對年輕朋友可能造成的影響，希望民進黨政府要審慎的評估與規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法