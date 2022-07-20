「台灣軍隊需全面改革」 李喜明籲優先發展不對稱武器

台灣前參謀總長李喜明接受《日經亞洲》訪問時表示，面對中國日益好鬥更具攻擊性帶來的「存亡威脅」，台灣軍隊需要立即的全面性改革，需優先發展不對稱武器，以對抗中國解放軍遠遠更為強大的火力。（法新社）

2022/07/20 20:14

〔編譯楊芙宜／台北報導〕《日經亞洲（Nikkei Asia）》今天報導，台灣前參謀總長李喜明受訪時表示，面對中國日益好鬥更具攻擊性帶來的「存亡威脅」，台灣軍隊需要立即的全面性改革，需優先發展不對稱武器，以對抗中國解放軍遠遠更為強大的火力。

根據報導，李喜明最近在台灣受訪指出，台灣應取代傳統武器如戰機、坦克車及戰艦，優先取得具有成本效應的較划算且中方更難摧毀的武器，並應仿效烏克蘭，設立常備全志願的民防部隊「台灣國土防衛軍」；台灣國土防衛軍不是游擊戰，是要告訴中華人民共和國：「即使你能打敗我們空軍和我們海軍，即使你能成功登陸台灣領土，你仍然無法佔領和控制台灣，因為人民準備好防衛。故不要想侵略（台灣）。」

正在台灣訪問的美國前國防部長艾斯培昨則對台灣防衛能力提出建議，應讓台灣男女參與義務役且役期至少1年，同時加強後備軍人動員能力。

被問到如果中國武力犯台、美國是否會派兵至台灣？李喜明不願臆測，但表示如果符合美國國家利益、華盛頓會這麼做，「對台灣來說，答案在於整合本身安全和美國利益」，在諸如自由、公平正義、人權等議題方面整合，怎麼做則是一個政治而非軍事問題，「但台灣也需要展現防衛自己的意志」。

李喜明說，台北和華盛頓需要軍事合作的一項戰略，選項之一是：台灣把重心放在近距離的短程防衛，美國集中在長程作戰。

報導說，李喜明呼籲的軍事改革核心在應對中國超越台灣的軍事優勢，擁抱他所謂「國家整體防衛構想」（overall defense concept），即外界所稱的「刺蝟」不對稱防衛。

李喜明指出，基於台海兩岸國防資源差距極大，我們沒辦法和解放軍在傳統作戰能力上競爭；解決之道並非不斷提高國防預算，因為北京也會加碼挹注，最終導致一項台灣無法取勝的「軍備競賽」。據報導，2019年中國解放軍支出超過2500億美元（約7.5兆台幣），台灣國防預算僅110億美元（約3300億台幣），為小巫見大巫。

李喜明說，「我們沒有盟邦的嚇阻力，因為台灣和其他國家沒有正式軍事條約，或核子嚇阻力。但拒止性嚇阻（deterrence by denial）藉由不對稱防衛提高中國（武力侵台）成本，可嚇阻中國入侵。即使他們願意付出代價，這個戰略使他們能否拿下台灣的不確定性升高」。

李喜明援引美國前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）先前提出的警告，說，「台灣在準備應對中國的攻擊上，沒有足夠緊迫感」；戴維森去年告訴美國國會，中國可能在2027年前武力攻台，時間點「從現在起只剩下5年，所以時間對我們來說是非常緊迫的」。

李喜明表示，首要關鍵是生存能力，台灣需要無法被長程飛彈或空襲輕易鎖定的武器，因此入侵者必須更靠近才能攻擊，而這會增加他們脆弱性；其次，全台都必須有大量的小型、可配發、但致命的武器，故入侵者會預期遭遇到強烈抵抗，即使他們有辦法橫渡台灣海峽和登陸，尤其當他們在規模上更大且更容易被鎖定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法