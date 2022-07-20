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    首頁　>　臺北市

    政院推修法：教師性侵害、貪污等判決確定直接解聘或免職

    行政院長蘇貞昌明天將主持院會預定通過修正「教育人員任用條例」，明定教師若有犯內亂、外患罪、貪污行為或性侵害等罪而經法院判決確定者，學校直接予以解聘或免職，無須報准。（資料照）

    行政院長蘇貞昌明天將主持院會預定通過修正「教育人員任用條例」，明定教師若有犯內亂、外患罪、貪污行為或性侵害等罪而經法院判決確定者，學校直接予以解聘或免職，無須報准。（資料照）

    2022/07/20 20:04

    〔記者李欣芳／台北報導〕為營造安全校園環境，加速汰除不適任教師，行政院預定在明天院會通過「教育人員任用條例」部分條文修正草案，明定教師若有犯內亂、外患罪、貪污行為或性侵害犯罪防治法第2條第1項所定之罪而經法院判決確定者，學校經查證屬實即應直接予以解聘或免職，無須報教育主管機關核准。

    教育部表示，為營造安全校園環境，避免不適任教育人員於校園任職，因此修正「教育人員任用條例」中有關教育人員解聘、免職以及消極資格的規範，並參酌教師法第20條規定，增訂任用機關（構）於任用教育人員前，應查詢其有無依法不得被任用的情事，以及若為已任用者則應定期查詢的相關規定。

    行政院長蘇貞昌明天將主持院會，預定討論並通過人事行政總處簽陳教育部所擬「教育人員任用條例」部分條文修正草案，教育部表示，為加速不適任教育人員的之處理程序，這次修法也增訂免報主管教育行政機關核准予以解聘或免職的事由，即若有犯內亂、外患罪、貪污行為或性侵害犯罪防治法第2條第1項所定之罪而經法院判決確定者，服務單位應無審酌的空間，明定該等情形經查證屬實即應予以解聘或免職，無須報主管教育行政機關核准。

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