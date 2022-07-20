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    首頁　>　臺北市

    民眾陳情打斷媒體訪問 陳時中淡定回：一個一個來

    民進黨台北市長參選人陳時中到龍山寺參拜，受訪時有民眾，工作人員見狀將人帶離現場。 （記者羅沛德攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到龍山寺參拜，受訪時有民眾，工作人員見狀將人帶離現場。 （記者羅沛德攝）

    2022/07/20 18:18

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（20）天上午到萬華龍山寺參拜後，接受媒體訪問時，突然有民眾闖入採訪區高聲大喊，「請問陳時中部長，你願意守護台北市民的財產嗎？」打斷訪問，警方上前勸離不成，將男子拉到一旁關切；男子事後自稱是「0206期貨選擇權受害者自救會」成員，是希望陳時中如果當選市長後，能救救市民的財產。

    當時也陪在一旁的陳時中競選總部發言人莊瑞雄事後指出，萬華分局督察組長跟組員考量男子行為已影響到媒體工作進行，加以之前日本發生安倍事件，對政治活動安全特別注意。將男子帶到一旁後好言相慰，安撫情緒。男子自稱是期權自救會成員，主要是希望陳時中選上市長後，可以救救台北市的經濟還有市民財產。

    廟方因防疫考量管制進廟的人潮動線，仍有不少人到場表達對陳時中的支持。陳時中早上10點抵達現場參拜後，與廟方人員交流，隨後在廟埕接受媒體訪問，媒體提問時，突有一名男子闖入陳時中與攝影記者間的空間，大喊「請問陳時中部長，你願意守護台北市民的財產嗎？」另一側也有民眾高喊出聲，兩邊聲音你來我往打斷訪問。

    陳時中聞訊，淡定用台語向民眾說，「一個一個來，好嗎？」男子繼續激動出聲，「你願意守護台北市民的財產嗎？」「台灣的金融業是個詐騙集團，作假帳……」，警方上前將男子拉離，過程中，陳時中還說，「一個一個來」，直到男子被帶離聯訪現場，陳時中說，「好，我們繼續」，結束混亂。

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