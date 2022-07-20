柯文哲辦雙城論壇1小時花95萬 簡舒培怒：視訊為何要花這麼多錢？

簡舒培爆料，今年雙城論壇僅舉辦一小時，花費竟高達95萬元，每分鐘花1.5萬，全都是人民血汗錢，只為給老共搭建統戰舞台。（資料照）

2022/07/20 17:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府昨（19日）舉辦「2022台北上海城市論壇」，台北市議會曾下但書要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，北市府卻秘密籌備，會前三天才公布；台北市議會今進行大會，北市議員痛批市府根本把議會當屁，乾脆預算不要審，全部退回；議員簡舒培更爆料，今年雙城論壇僅舉辦1小時，花費竟高達95萬元，每分鐘花1.5萬，全都是人民血汗錢，只為給老共搭建統戰舞台。

台北市議員梁文傑表示，根據《預算法》第52條，除非議會所下的但書或附帶決議在法律上不允許，否則市府必須遵守，今年1月初議會有下但書，若舉辦雙城論壇時，共機持續擾台便不得動支預算，如今市府仍舉辦，且以視訊方式還花95萬元，據議會所下的決議，市府不得進行預算核銷，若市府不遵守，就是當但書和附帶決議是放屁。

梁文傑強調，多年來審查預算的原則應要遵守，議會下的但書和附帶決議不能打折，否則議會幹嘛審預算，希望所有局處能明白，不是台北市長柯文哲硬拗就能過得了關，現在即將開始審明年預算，若市府隨便就不遵守，議會幹麻花時間討論，預算書也不用過來審，全都退回去就好。

議員簡舒培痛批，市府不遵守但書對議會來說是個羞恥，也沒有經過程序報來議會說明動支，至今沒收到市府覆議，完全不尊重議會，預算花得莫名其妙，質疑為何一小時的視訊要花95萬，議長難道不生氣嗎？一分鐘花市民1.5萬公帑，開什麼玩笑，真的無法接受。

議長陳錦祥直呼「很貴」，並裁示市府在下周三前來函說明為何不遵守議會決議；主計處長鄭瑞成回應，將請秘書處的會計室同仁，把清單送到議會參考，也將說明市府認為窒礙難行的地方。

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