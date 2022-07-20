為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    柯文哲辦雙城論壇1小時花95萬 簡舒培怒：視訊為何要花這麼多錢？

    簡舒培爆料，今年雙城論壇僅舉辦一小時，花費竟高達95萬元，每分鐘花1.5萬，全都是人民血汗錢，只為給老共搭建統戰舞台。（資料照）

    簡舒培爆料，今年雙城論壇僅舉辦一小時，花費竟高達95萬元，每分鐘花1.5萬，全都是人民血汗錢，只為給老共搭建統戰舞台。（資料照）

    2022/07/20 17:48

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府昨（19日）舉辦「2022台北上海城市論壇」，台北市議會曾下但書要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，北市府卻秘密籌備，會前三天才公布；台北市議會今進行大會，北市議員痛批市府根本把議會當屁，乾脆預算不要審，全部退回；議員簡舒培更爆料，今年雙城論壇僅舉辦1小時，花費竟高達95萬元，每分鐘花1.5萬，全都是人民血汗錢，只為給老共搭建統戰舞台。

    台北市議員梁文傑表示，根據《預算法》第52條，除非議會所下的但書或附帶決議在法律上不允許，否則市府必須遵守，今年1月初議會有下但書，若舉辦雙城論壇時，共機持續擾台便不得動支預算，如今市府仍舉辦，且以視訊方式還花95萬元，據議會所下的決議，市府不得進行預算核銷，若市府不遵守，就是當但書和附帶決議是放屁。

    梁文傑強調，多年來審查預算的原則應要遵守，議會下的但書和附帶決議不能打折，否則議會幹嘛審預算，希望所有局處能明白，不是台北市長柯文哲硬拗就能過得了關，現在即將開始審明年預算，若市府隨便就不遵守，議會幹麻花時間討論，預算書也不用過來審，全都退回去就好。

    議員簡舒培痛批，市府不遵守但書對議會來說是個羞恥，也沒有經過程序報來議會說明動支，至今沒收到市府覆議，完全不尊重議會，預算花得莫名其妙，質疑為何一小時的視訊要花95萬，議長難道不生氣嗎？一分鐘花市民1.5萬公帑，開什麼玩笑，真的無法接受。

    議長陳錦祥直呼「很貴」，並裁示市府在下周三前來函說明為何不遵守議會決議；主計處長鄭瑞成回應，將請秘書處的會計室同仁，把清單送到議會參考，也將說明市府認為窒礙難行的地方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雙城論壇備忘錄竟有簡體字 北市府致歉：行政疏失
    2022/07/20 12:23

    雙城論壇備忘錄竟有簡體字 北市府致歉：行政疏失
    雙城論壇備忘錄突冒「一句簡體字」 綠委5問柯文哲
    2022/07/20 08:26

    雙城論壇備忘錄突冒「一句簡體字」 綠委5問柯文哲
    雙城論壇》中方提共同政治基礎 陸委會：不接受
    2022/07/20 05:30

    雙城論壇》中方提共同政治基礎 陸委會：不接受
    柯文哲無視共機擾台堅辦雙城論壇 苗博雅嗆「這筆帳要算清楚」
    2022/07/19 21:10

    柯文哲無視共機擾台堅辦雙城論壇 苗博雅嗆「這筆帳要算清楚」

    股利債息雙收益策略
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播