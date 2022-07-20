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    北捷「史上最難工程」信義東延段 柯文哲：2024年通車

    台北市政府捷運局正進行號稱「史上最困難」的捷運信義線東延工程，預計於明年底完工、2024年通車。 （台北市政府提供、資料照；本報合成）

    台北市政府捷運局正進行號稱「史上最困難」的捷運信義線東延工程，預計於明年底完工、2024年通車。 （台北市政府提供、資料照；本報合成）

    2022/07/20 17:36

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府捷運局正進行號稱「史上最困難」的捷運信義線東延工程，目前工程進度達59.8％，台北市長柯文哲今進入地底視察潛盾隧道貫通情形並表示，此為推動TOD（大眾運輸導向都市發展）的重要案例，而捷運建設則須一棒接一棒延續，此台北捷運30年史上最困難的工程預計於明年底完工、2024年通車。

    北捷局二工處表示，2016年動工的信義線東延段「廣慈／奉天宮站」位於廣慈博愛園區南側的福德街道路下方，工區鄰近台北盆地邊緣丘陵，向下挖10公尺先經過沼澤泥坑，後又是一般混凝土4倍強度的堅固岩盤，潛盾機於隧道內平均每天僅前進約2公尺，且還須避免損及鄰近建築物，施工現場宛如採礦環境，團隊歷經千辛萬苦才完成象山站尾軌銜接廣慈／奉天宮站的490公尺長隧道。

    柯文哲昨前往聽取簡報並下地視察潛盾隧道貫通情形時指出，因台北斷層被歸類為非活動性斷層，且隨著廣慈園區開發，未來信義區公所也將搬遷至此，加上千餘戶的社會住宅，使得捷運交通需求大增，然而這段號稱捷運30年史上最困難工程，經歷爛泥與堅固岩盤混在一起等各種障礙，目前進度已達59.8％，預計明年底完工、2024年通車。

    對於外界質疑任內全無捷運建設，柯文哲駁稱，捷運從規劃到完工無法在8年內完成，任內使信義東延段、萬大一期開工，並完工東環段，而目前最重要的則是環狀線的南北環及東環段，強調捷運屬長期建設，須一棒接一棒延續。

    台北市政府捷運局正進行號稱「史上最困難」的捷運信義線東延工程，預計於明年底完工、2024年通車。 （台北市政府提供

    台北市政府捷運局正進行號稱「史上最困難」的捷運信義線東延工程，預計於明年底完工、2024年通車。 （台北市政府提供

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