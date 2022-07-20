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    25億成立機構約束假訊息挨批箝制言論 NCC滅火：不全由政府捐助

    國家通訊傳播委員會（NCC）預計捐助新台幣25億元成立「專責機構」規範網路假訊息、網路霸凌等不當或違法言論，中為通傳會副主委翁柏宗，左一為通傳會內容處長黃文哲。（記者陳心瑜攝）

    國家通訊傳播委員會（NCC）預計捐助新台幣25億元成立「專責機構」規範網路假訊息、網路霸凌等不當或違法言論，中為通傳會副主委翁柏宗，左一為通傳會內容處長黃文哲。（記者陳心瑜攝）

    2022/07/20 17:58

    〔記者陳心瑜／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）預計捐助新台幣25億元成立「專責機構」規範網路假訊息、網路霸凌等不當或違法言論，但遭批養網軍、箝制言論自由。通傳會副主委翁柏宗今澄清，籌設金額不一定是25億元，也不一定全由通傳會捐助，也可能由數位中介服務提供者以及民間捐助，後續會辦說明會聆聽各界意見再提委員會討論。

    通傳會表示，專責機構尚未定名，成立時間希望「越快越好」，目前仍未定，時程有待和行政院協商；預估員額約100人至200人，會廣召民間人才。

    翁柏宗表示，若「數位中介服務法」三讀通過，此專責機構也要給全民問責、監督，需定期公布透明度報告，將舉辦說明會、公聽會持續和各界溝通。

    由於25億元「專責機構」將納管臉書、Youtube、dcard等平台內容，但引發外界質疑，通傳會內容處長黃文哲說，專責機構並非直接管理網路言論，而是要求平台下架違法或假訊息，希望透過自律的方式促進網路的安全與自律。

    黃文哲解釋，專責機構約束的是平台業者而非直接管網路言論，將約束平台下架違法或不當內容，也就是平台要管好使用者，包括違反兒少法、性私密影像、網路霸凌，假訊息追蹤等，因此涉及警政署、法務部、衛福部或農委會等部會或機關法令。

    黃文哲說，專責機構管的是所有網路平台「不當或違法行為」，並非納管網路言論、也不是監督平台業者，而是召開利害關係人會議要求平台「自律」，若業者違反中介服務法相關規定的話，也不是專責機構開罰，而是回歸通傳會或者相關主管機關部會法律。

    通傳會表示，專責機構參考ICANN（網際網路名稱與號碼指配機構）、英國數位監理合作論壇（DRCF）作法，前者涉及多方利害關係人，後者則是英國將政府網路業務相關部門共同成立論壇，針對網路爭議調處，透過常態和業者聯繫的管道，有效處理相關爭議。

    通傳會解釋，25億元是預估的創設基金，後續營運仍須來自各相關機關的經費、執行業務當中所產生的收益以及資金孳息等。

    通傳會今天審議通過處務規程以及編制表修正草案，通傳會將移撥「基礎設施與資通安全相關業務」等7大項業務至可能8月掛牌的數發部。另也成立「基礎設施處」和「網際網路傳播治理處」，除了「瘦身」移撥61人至數發部，也請求增加員額51人

    專責機構主要協助執行網際網路傳播治理政策、多方利害關係人會議的召集和自律推動、職各機關委託事項等。網際網路傳播治理處除了監督25億專責機構，也負責網路傳播治理政策制定規劃和推動，包括網際網路使用權益促進機制規劃、網路傳播問責機制推動、網路識讀以及公民培力策進規劃與推動、網路傳播治理發展趨勢以及使用者行為研析、網路傳播爭議協處機制規劃、網路傳播治理的合作交流與協調等。

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