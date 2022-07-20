俄軍入侵車諾比 綠色和平調查：輻射數值現已達核廢料等級

來自比利時綠色和平組織的輻射防護顧問 Mathieu Soete，前往烏克蘭車諾比禁區，檢查一輛被毀壞的俄羅斯軍用裝甲運兵車周圍的輻射水平。（綠色和平提供）

2022/07/20 17:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，一度占領曾經的核災地區車諾比核電廠，國際原子能機構 （IAEA）雖在4月宣稱當地輻射水平正常，但綠色和平團隊連同烏克蘭科學家偵測發現，輻射數值較IAEA的推估高出3倍，已達核廢料等級。

綠色和平組織今天（20日）在烏克蘭基輔舉行記者會，公布調查結果，烏克蘭國家禁區管理機構（SAUEZM）負責人Yevhen Kramarenko、副總監Maksym Shevchuk和車諾比國家專業企業EcoCentre實驗室總監Serhiy Kireev等人也出席。

綠色和平指出，經烏克蘭批准合作，團隊連同烏克蘭科學家，在車諾比被高度污染的30公里禁區內，進行有限度的輻射調查，也紀錄俄軍軍事行動對重要實驗室、數據庫及輻射監測系統所造成的嚴重破壞。

綠色和平德國辦公室資深核專家Shaun Burnie指出，了解車諾比核電廠的複雜輻射反應對世界至關重要，俄羅斯對烏克蘭的侵略卻讓此處置身危險之中，而且俄軍部署了數量不詳的地雷和爆炸物，讓科學家跟工作人員身處不安與威脅，且IAEA似乎不願針對車諾比核輻射危害的規模，和俄羅斯佔領造成的影響，多做解釋。

綠色和平公布，位於Stantzaya Yanov的俄軍軍營，離地高10公分處，測量到每小時0.18微西弗（µSv／h）到 2.5微西弗的輻射劑量（用於量度輻射對人體傷害單位），最高比的IAEA推估高3倍；而位於紅色森林旁的俄軍路障，更測量到每小時7.7微西弗，遠高於IAEA檢測所得的水平。

而泥土樣本檢測，發現極大對比的銫-137含量水平，樣本每公斤含500貝克至45000貝克的輻射含量（用於量度在物體內的放射性核種活度單位），反映俄軍的干擾已將原來深層的高輻射泥土帶到表層，讓當地放射性核種的流動再度活躍。

即使在100公尺的高空，特製的無人機也在俄軍軍營測量到約200秒計量（cps）的輻射水平，但從軍營向南延飛600到700公尺處，卻測到40倍，達8000秒計量的輻射水平。

綠色和平比利時辦公室首席輻射專家Jan Vande Putte說，測量已被棄置的俄軍戰壕內的伽馬輻射水平，足以列為低階放射性核廢料，由此可推斷俄軍是在高輻射環境中作業，但IAEA並沒有傳達這訊息，調查可看出，車諾比禁區內的輻射水平絕不正常，但IAEA卻希望全世界相信『正常』。

綠色和平擔心，IAEA與俄羅斯國家原子能公司 ROSATOM 的關係，將會影響其對於烏克蘭核安全的判斷，如現任IAEA副總監Mikhail Chudakov，同時也是ROSATOM的長期官員。

綠色和平台北辦公室專案經理古偉牧曾3度到車諾比，他呼籲台灣核電專業好好學習車諾比核電廠的除役工作：「在淘汰核電的政策下，希望台灣核電專業人士未來20年可轉型工作重點到核電除役之上，以至研究戰火中安全維護除役核電廠的科學方法。這比辦論壇鼓吹重用核電更為實在，也更符合社會福址，同時也可保障他們的就業。」

綠色和平組織前往烏克蘭車諾比地區，調查當地輻射數值，發現已達核廢料等級。（綠色和平提供）

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