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    名媛朱立安假投資詐騙林百里妻子起訴 籌不出2千萬交保金還押

    廣達創辦人林百里（圖）妻子何莎遭閨密詐騙，名媛朱立安遭起訴裁定2000萬交保。（資料照）

    廣達創辦人林百里（圖）妻子何莎遭閨密詐騙，名媛朱立安遭起訴裁定2000萬交保。（資料照）

    2022/07/20 16:51

    首次上稿16:41
    更新時間16:51

    〔記者張文川／台北報導〕名媛朱立安等人被控推銷假基金，向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等多人，推銷AXIS基金，總計詐騙3.7億多元，台北地檢署今依詐欺等罪起訴朱女、共犯黃彥中、鄭秀英等3人，在押的朱立安移審台北地院，法官下午接押後，裁定朱立安2000萬交保，並限制住居、出境、出海。

    朱立安透過律師表明今日來不及籌錢，請求先還押，待日後籌齊再辦保。法官隨即先開押票，訂5時許先還押看守所。

    接押庭時，朱立安承認犯罪事實，但無詐欺犯意，而是正常投資基金，她也想盡力維持基金獲利，只是投資失利。

    北檢起訴指出，朱立安藉著推銷假基金等方式，吸金3億7089萬餘元，黃彥中、鄭秀英分別吸金8.4萬美元、台幣29萬元，檢方今起訴3人，建請法院宣告沒收或追徵3人的不法所得，檢方認為朱立安犯後態度難謂良好，建請法院從重量刑。

    起訴指出，朱立安對外自稱理財專家，8年前經友人介紹認識何莎，遂刻意接近，宣稱自己在證券公司擔任董事，藉機向何莎推銷AXIS基金，聲稱該基金收益穩定，投資標的是房地產租金，保本且幾乎不會有任何風險，3年屆滿可全數贖回。

    朱女又稱，該基金是開曼群島的公司，較無稅務問題，投資年息8.4%、每半年配息4.2%，為了取信何莎，還帶何莎至證券公司辦公室、出示董事名片。何莎誤信為真，於2014年底、2016年初，分別匯出420萬元人民幣、100萬美元，共約台幣近5000萬元申購該基金；吳繼釗也被以類似手法，被騙走將近台幣2000萬元。

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