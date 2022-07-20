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    蔡英文：事情定了就要團結 年底選舉會有不錯成績

    民進黨召開第20屆第1次中執會，並舉行新任中常執委、中評委宣誓就職典禮，由民進黨主席蔡英文監交。（民進黨提供）

    民進黨召開第20屆第1次中執會，並舉行新任中常執委、中評委宣誓就職典禮，由民進黨主席蔡英文監交。（民進黨提供）

    2022/07/20 16:22

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今召開第20屆第1次中執會，並舉行新任中常執委、中評委宣誓就職典禮。民進黨主席蔡英文表示，民進黨過去幾個禮拜雖有競爭或看法上的不同，但民進黨最大的特色就是，當事情定了，大家就團結了，但不要輕忽選舉將面臨的一連串危機，務必團結、謹慎面對，相信最後會有不錯的成績。

    蔡英文表示，過去幾個禮拜，黨內選舉順利地完成，主要縣市候選人也提名完成，大家辛苦了，這次整體環境確實是比2018年好一些，台灣逐步度過疫情衝擊，邁向正常生活，打造兼顧防疫與穩定經濟的新台灣模式；但是，民進黨面對的是國民黨14個執政縣市，挑戰連任縣市長，確實是比較吃力的工作。

    蔡英文說，民進黨過去幾個禮拜雖然大家有競爭，或者有一些看法上的不同，但基本上都維持了團結的態勢，社會在觀察民進黨時也會覺得，民進黨的每個人都很有自己的想法，但民進黨最大的特色，就是當事情定了，大家就團結了，所以，下面幾個月就是展現團結意志的時候。

    蔡英文指出，選舉將面臨一連串的危機，面對危機的時候，處理得好、就得分，處理得不好、就失分，所以不要輕忽每一個挑戰，也不要輕忽每一次的攻擊，更不要輕忽每一次的危機，都要謹慎地面對，只要民進黨團結，一個一個地解決所面臨的攻擊跟危機的話，相信最後會有不錯的成績。

    蔡英文也呼籲，不管在行政、立法部門的同志，都可以堅守崗位，持續推動各項福國利民的改革，擦亮「綠色執政、品質保證」這塊招牌，用經得起檢驗的執政佳績，開拓新局，承擔民主進步黨顧好台灣未來的責任。

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