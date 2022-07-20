邊境管理不符比例！ 王婉諭、邱顯智促穩健開放國門

時代力量立委邱顯智（左起）、王婉諭與新北市議員參選人彭盛韶今（20）日召開記者會，呼籲政府國門應「穩健開放」。（立委王婉諭國會辦公室提供）

2022/07/20 16:57

〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量立委邱顯智、王婉諭與新北市議員（板橋區）參選人彭盛韶今（20）日召開記者會，呼籲政府國門應「穩健開放」、推行入境檢疫「0+7」以及提高入境人數。另也提醒指揮中心應針對台灣每百萬人死亡數較高的問題做出說明，並妥善因應Omicron病毒變異株BA.4、BA.5未來可能在台出現的疫情高峰。

5、6月曾分別出訪瑞士及丹麥的立委王婉諭以自身經驗為例指出，各國幾已回到疫情前生活型態，多數國家早將目標放在「恢復經濟活動」、「復甦國際人流往來」等方向。對於總統蔡英文曾表示「評估開放時程，重新爭取國際旅客來台灣」，王婉諭呼籲，政府應著重在國內醫療分級、重症管理及醫護量能減壓等方向，而非將資源持續挹注在不符比例原則的邊境管理上。

彭盛韶提到，指揮中心本月1日圖表強調台灣每百萬人染疫死亡數僅277人，於主要國家處於「最低程度」；然而才過半個月，數字卻升至336人，高於亞洲平均的308人。這樣的防疫表現，顯然仍有檢討之處。

邱顯智表示，由Omicron病毒變異株BA.4、BA.5流行，國際間又逐漸爆發新一波疫情，所幸目前尚無證據顯示BA.4、BA.5會造成更嚴重的症狀。面對新型變異株病毒，邱顯智認為指揮中心應繼續維持目前與病毒共存的防疫政策，朝經濟、社會、生活各方面回歸正常的方向前進。

邱顯智也提醒，BA.4、BA.5仍可能會在台灣帶來新一波疫情高峰，指揮中心應密切觀察國內外疫情變化，並確保病床和醫療系統做好應變準備，也要持續改善在自宅或防疫旅館隔離者的診療和投藥系統。除此之外，政府應持續關注次世代疫苗的研發狀況，確保台灣能夠盡速取得新疫苗以對抗未來的疫情，後續追加採購計畫更應「超前部署」，避免重演去年搶不到疫苗的狀況。

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