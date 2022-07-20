陳時中向萬華道歉 黃珊珊：未清楚說明「破口」 應向萬華人交代

台北市副市長黃珊珊今至台北流行音樂中心參觀「吉卜力動畫大師--高畑勲展」。（記者鄭名翔攝）

2022/07/20 16:01

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今赴萬華，並對於疫情期間部分用詞不精確造成的傷害予以誠摯道歉；對此，台北市副市長黃珊珊表示，「萬華是破口」一席話對萬華的傷害非常大，至今仍未恢復元氣，雖陳時中願道歉值得欣慰，但傷害已經造成，且過去指揮中心未清楚說明破口到底為諾富特或萬華，此事陳時中應向萬華人交代。

黃珊珊今至台北流行音樂中心參觀「吉卜力動畫大師--高畑勲展」，受訪時被問到陳時中向萬華道歉一事時表示，萬華去年經歷如同一部辛酸史，其中如衛福部次長石崇良稱「萬華是破口」，此一席話對萬華傷害非常大，至今地方仍未恢復元氣。

黃珊珊表示，若說陳時中對萬華道歉是彌補又太沉重，但願意這麼說仍值得欣慰，然而傷害已經造成，當時外界對萬華的恐懼如外送員都卻步，儘管自己天天都到萬華，卻未見指揮中心清楚說明破口到底是諾富特或萬華，此事陳時中應向萬華人交代。

黃珊珊指出，北市府當前積極協助萬華重新站起來，並恢復正常生活，因此針對北、中、南區各不同區塊的文化底蘊進行專案處理，包括「阿公店」周邊馬路整平、違建拆除、燈光打亮等，使外界不再將萬華視為老舊髒亂，而是最為安全的地方，並重新欣賞萬華的在地文化。

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