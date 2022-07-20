為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    陳時中向萬華道歉 黃珊珊：未清楚說明「破口」 應向萬華人交代

    台北市副市長黃珊珊今至台北流行音樂中心參觀「吉卜力動畫大師--高畑勲展」。（記者鄭名翔攝）

    台北市副市長黃珊珊今至台北流行音樂中心參觀「吉卜力動畫大師--高畑勲展」。（記者鄭名翔攝）

    2022/07/20 16:01

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今赴萬華，並對於疫情期間部分用詞不精確造成的傷害予以誠摯道歉；對此，台北市副市長黃珊珊表示，「萬華是破口」一席話對萬華的傷害非常大，至今仍未恢復元氣，雖陳時中願道歉值得欣慰，但傷害已經造成，且過去指揮中心未清楚說明破口到底為諾富特或萬華，此事陳時中應向萬華人交代。

    黃珊珊今至台北流行音樂中心參觀「吉卜力動畫大師--高畑勲展」，受訪時被問到陳時中向萬華道歉一事時表示，萬華去年經歷如同一部辛酸史，其中如衛福部次長石崇良稱「萬華是破口」，此一席話對萬華傷害非常大，至今地方仍未恢復元氣。

    黃珊珊表示，若說陳時中對萬華道歉是彌補又太沉重，但願意這麼說仍值得欣慰，然而傷害已經造成，當時外界對萬華的恐懼如外送員都卻步，儘管自己天天都到萬華，卻未見指揮中心清楚說明破口到底是諾富特或萬華，此事陳時中應向萬華人交代。

    黃珊珊指出，北市府當前積極協助萬華重新站起來，並恢復正常生活，因此針對北、中、南區各不同區塊的文化底蘊進行專案處理，包括「阿公店」周邊馬路整平、違建拆除、燈光打亮等，使外界不再將萬華視為老舊髒亂，而是最為安全的地方，並重新欣賞萬華的在地文化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    讓陳時中不孤獨 陳建仁：責任來了我們一起扛
    2022/07/20 14:51

    讓陳時中不孤獨 陳建仁：責任來了我們一起扛
    陳時中喊台北紅不讓！綠營向民眾黨、國民黨下戰帖：別操作棄保
    2022/07/20 12:49

    陳時中喊台北紅不讓！綠營向民眾黨、國民黨下戰帖：別操作棄保
    蔣萬安批甩鍋萬華 陳時中：不應用病毒傷害製造分化對立
    2022/07/20 11:59

    蔣萬安批甩鍋萬華 陳時中：不應用病毒傷害製造分化對立
    不找大咖 黃珊珊：比賽根本還沒開始
    2022/07/20 05:30

    不找大咖 黃珊珊：比賽根本還沒開始
    陳時中邀范雲、林昶佐加入團隊 黃珊珊：過去的事大家看在眼裡
    2022/07/16 17:07

    陳時中邀范雲、林昶佐加入團隊 黃珊珊：過去的事大家看在眼裡

    股利債息雙收益策略
    駁陳時中「不捨說」黃珊珊：人民排隊買口罩才令人不捨
    2022/07/15 05:30

    駁陳時中「不捨說」黃珊珊：人民排隊買口罩才令人不捨
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播