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    首頁　>　臺北市

    北市兒童遊戲場163座違法、逾期未檢驗 議員憂兒童處在危險中

    靖娟基金會、台北市議員參選人吳崢、台北市議員林亮君。（記者楊心慧攝）

    靖娟基金會、台北市議員參選人吳崢、台北市議員林亮君。（記者楊心慧攝）

    2022/07/20 16:32

    〔記者楊心慧／台北報導〕全台北共有440座兒童遊戲場，依規定遊戲場每3年就要檢驗，但靖娟基金會發現，有23座遊戲場從未取得鋪面合格報告，違法、逾期未檢驗的遊戲場更高達163座，甚至許多檢驗的報告內容，與現場設施不符，要求台北市政府盡速依法完成檢驗、改善危險鋪面、全面清查檢驗報告，避免孩童處在危險中。

    靖娟基金會、台北市議員參選人吳崢、台北市議員林亮君和苗博雅今在信義區林口兒童遊戲場開記者會，揭露該遊戲場鋪面檢驗數值嚴重超標，並指市府檢驗工作不實，違法、逾期未檢驗的遊戲場竟高達4成，根本罔顧兒童遊戲安全。

    靖娟基金會執行長林月琴表示，公園遊具雖不高，但孩童若摔下也可能造成傷害，據經濟部標準檢驗局制定的相關標準，遊戲場鋪面測試的頭部傷害指數（HIC）不能超過一千，若控制在一千以下摔下受傷機率是百分之一；林口公園設置剛滿3年，靖娟基金會委託檢驗公司檢測鋪面，卻發現鋪面HIC值已超標高達1406。

    林月琴指出，隨機勘查8座遊戲場，竟發現都和檢驗報告不符，像是大同區歸綏公園沒有管形滑梯；溫州公園的遊具與滑梯或搖搖馬距離過近，可能造成孩子在未淨空的區域墜落受傷或發生碰撞；仁慈公園更是已拆除原有的搖搖馬，換成一組檢驗報告上未記載的全新組合遊具。

    吳崢表示，遊戲場必須取得鋪面與遊戲設備兩項合格檢驗報告，才算完成備查程序，但全台440座公園中，竟有23座自始沒有檢驗鋪面，使用時間最久者更高達9年，檢驗程序漏洞百出，讓孩子暴露於危險中。

    林亮君質疑，台北市長柯文哲常說「該怎麼做，就怎麼做」，將共融公園、特色公園，當作執政8年的政策亮點，如今卻長年公然違法。顯示柯市長平時最注重的公共安全根本蕩然無存。

    苗博雅強調，若用過期食材製成食品叫黑心食品，那台北市過期的鋪面所組成的公園就是黑心公園，這些公園漏洞、幽靈檢驗，完全是柯市長任內的劣跡，責無旁貸，應儘速在任內完成清查，並成立府級專案，保障孩童遊戲安全。

    全台北共有440座兒童遊戲場，依規定遊戲場每三年就要檢驗，但靖娟基金會發現，有23座遊戲場從未取得鋪面合格報告，違法、逾期未檢驗的遊戲場更高達163座。（記者楊心慧攝）

    全台北共有440座兒童遊戲場，依規定遊戲場每三年就要檢驗，但靖娟基金會發現，有23座遊戲場從未取得鋪面合格報告，違法、逾期未檢驗的遊戲場更高達163座。（記者楊心慧攝）

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