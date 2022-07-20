朱立倫：林奕華將任蔣萬安競選總幹事 吳碧珠、郝龍斌共同規劃

台北市議會國民黨團今天中午舉行餐敘，國民黨主席朱立倫（左5）、國民黨台北市長參選人蔣萬安（左6）、前台北市長郝龍斌（左7）都出席。（記者蔡思培攝）

2022/07/20 15:45

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中近期已公布競選團隊，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊卻遲未公布。國民黨主席朱立倫今透露，蔣萬安競選團隊將由立委林奕華擔任競選總幹事，台北市議會前議長吳碧珠、前台北市長郝龍斌也會共同規劃競選團隊。

台北市議會國民黨團今天中午舉行餐敘，朱立倫、郝龍斌、蔣萬安都出席，多位國民黨台北市議員也到場，眾人更高喊「蔣萬安當選、議員全壘打！」。朱立倫致詞表示，民進黨最近提名陳時中參選台北市長，他今天不會批評陳時中，但朱強調，國民黨雖無中央豐厚資源，也無民進黨網軍和國營事業的資源，但國民黨有決心與志氣，不管別人怎麼侮蔑，團隊都會團結在一起。

朱立倫說，在國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹擘劃下，林奕華將擔任總幹事，還會結合吳碧珠、郝龍斌等前輩共同規劃各區競選團隊，一定能把組織動員發揮到最好。朱說，接下來不是蔣萬安一個人的作戰，也不是台北市單獨作戰，新北市長侯友宜作為雙北連線，基隆市長參選人謝國樑、桃園市長參選人張善戰作為北北基桃連線，大家要一起作戰，台北市一定可以高票當選。

郝龍斌也在致詞大批陳時中不夠格當台北市長，「陳時中從來不誠實」。但郝認為陳時中有句話講對了，那就是台北市已經空轉8年，只是台北市要靠蔣萬安來重新運轉。郝表示，他與蔣萬安交流很多，對市政很清楚、也有國際觀、優秀，蔣萬安有一顆服務台北市的心。

郝龍斌說，蔣萬安只缺一件事，就是沒有行政資源。但郝龍斌表示，今天看到這麼多議員，他相信國民黨只要團結就可以光復首都，也希望蔣萬安、侯友宜一起聯手造成外溢效應，為全台選舉帶來佳績。

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