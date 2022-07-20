對台北市長參選人出考題 張景森：公園坑洞、鳥糞要怎麼管？

行政院政務委員張景森對藍綠白台北市長參選人出考題。（資料照）

2022/07/20 17:39

〔記者李欣芳／台北報導〕年底台北市長選戰藍綠白蔣萬安、陳時中、黄珊珊「三腳督」，行政院政務委員張景森今天在臉書開出「第一題考題」，台北第二大市區公園榮星花園，跑步道都是坑坑洞洞，修了又破，跑步運動者不摔倒才奇怪，而且都在晨跑時間掃地，甚至滿地鳥糞，「三位候選人怎麼看？」

平時就有運動習慣的張景森，今天開出「台北市政考題一」，他說，榮星公園是台北市第二大的市區公園，常有阿伯在這邊跑步。跑步道卻坑坑洞洞，「跑者不摔倒才奇怪。」他問掃地工人，有沒有回報市政府？工人說，「去年才修過，今年就坑坑洞洞」，已經回報了，但不知道什麼時候會來修。

張景森又問，為什麼選一大清早6、7點掃地？這是最多人運動的時間，把公園空氣弄得髒兮兮，大家要怎麼運動？不能人潮比較少的時間來掃地嗎？工班坦言，若時間太早，工人起不來，太晚，太陽又會太大，工人不肯做。

張景森看著路面上的鳥糞追問，「步道上的一大坨鳥糞，已經好幾星期了，為什麼都不清除？」工班回覆說，步道上面有鳥築巢，必須等鳥遷移以後，再來清除步道上的鳥糞。

張景森提問，「請問三位候選人，你們怎麼看這個問題？」

張景森PO文說，榮星花園跑步道坑坑洞洞，公園內甚至滿地鳥糞，台北市長「三位候選人怎麼看？」（資料照）

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