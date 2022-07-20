軍情動態》制衡中俄 美研發先進衛星追蹤高超音速武器

美斥資13億美元研發追蹤高超音速武器的衛星系統。示意圖（取自美國空軍官網）

2022/07/20 15:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕高超音速武器是美中俄激烈競爭的領域之一，鑑於中俄兩國研發高超音速飛彈取得進展，美方正在加大震懾力度。《美聯社》報導，五角大廈18日宣布撥款13億美元（約新台幣388億元）用於研發追蹤高超音速武器的先進衛星，預計2025年前將這些偵測和追蹤系統送入軌道。

報導稱，美國國防部太空發展局長圖尼爾（Derek Tournear）說，2筆訂單將提供28顆衛星，用於擴大並強化美國反制中俄高超音速飛彈威脅的能力，其中一組衛星將部署在距地面1000公里的低軌道上，另一組在距地面1至2萬公里的中軌道上。

圖尼爾還透露，首批28顆衛星發射之後，可能還會有第2批約54顆衛星。

他強調，高超音速飛彈的機動性極高，而這些新的衛星將特別針對這種威脅進行追蹤，使美軍能夠偵測和追蹤這些具有高超音速機動性的載具，並預測其彈著點。

圖尼爾補充說，美國歷史上還沒有運行過用於發現和追蹤這類高超音速武器的衛星。新的衛星將能讓美國偵察到高超音速飛彈的發射，追蹤其路徑變化，計算其飛行軌跡，並將這些數據提供給能夠發射攔截器的部隊。

獲得訂單的是佛羅里達州的美國技術公司L3Harris Technologies、和加州的諾斯洛普格魯曼戰略太空系統公司（Northrop Grumman Strategic Space Systems），兩家公司將分別生產14顆衛星。此外，加上發射和地面控制和支持方面的費用，這個計畫的總經費合計約25億美元（約新台幣746億元）。

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