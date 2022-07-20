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    首頁　>　臺北市

    國民黨：落跑部長陳時中加台北破口隊 民眾不會買單

    民進黨台北市長參選人陳時中（前排中）20日拜會台北市議會民進黨黨團，受到黨團成員熱烈歡迎。（記者廖振輝攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中（前排中）20日拜會台北市議會民進黨黨團，受到黨團成員熱烈歡迎。（記者廖振輝攝）

    2022/07/20 15:52

    〔記者林良昇／台北報導〕前衛福部長陳時中接受民進黨徵召參選台北市長，引發國民黨連日砲轟，國民黨今再表示，陳時中從防疫第一線落跑，競選團隊更是「破口團隊」，「落跑部長」加上「台北破口隊」的組合，相信受到疫情嚴重影響的台北市民對此都看在眼裡，民眾絕不會買單。

    針對台北市民不認同陳時中接受民進黨徵召參選的相關民調，國民黨今發出新聞稿表示，陳時中從防疫指揮官的第一線重責「落跑」，民眾如何相信後來不會在其他位置上「落跑」？陳時中不負責任的「甩鍋」表現，人民自有公斷。

    國民黨指出，國際間BA.5等新變異株疫情虎視眈眈，又需兼顧國內經濟發展，防疫指揮官對於穩定軍心和擬訂完善防疫策略至關重大，更居於全國防疫表率地位。陳時中在台灣疫情尚未完全止息、累計死亡人數已超過8000人的當口，竟自請「陣前換將」，喜孜孜跑去選舉，實乃兵家大忌，相信受到疫情嚴重影響的台北市民對此都看在眼裡。

    國民黨表示，陳時中的「甩鍋」不只是從防疫指揮官的重責上落跑，還包括「3+11」決策的嚴重不透明、以及聲稱台北市萬華區是防疫破口等等，都是想撇清自己與防疫失敗之間的關係，卻重傷政府公信力。陳時中在萬華龍山寺遇到民眾直接「嗆聲」，不就證明已有台北市民看不下去陳時中的落跑兼甩鍋？

    國民黨批評，陳時中拉高端疫苗的代言人前副總統陳建仁當競總主委、競選團隊成員范雲是最主張開放「3+11」的立委，並在立法院舉辦協調會、林昶佐不僅反對究責「3+11」，對於「萬華是破口」言論也不幫萬華人說話、林楚茵更曾在疫情萌發之際公開呼籲政治人物拿下口罩。陳時中不只是「落跑部長」，競選團隊更是「破口團隊」，如此「落跑部長」加上「台北破口隊」的組合，民眾絕不會買單。

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