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    賓士跨海告台灣副廠零件勝訴 消基會︰判決崇洋媚外、行政立法怠惰

    德國賓士車廠跨海提告台灣帝寶工業侵權，消基會今（20日）痛批，消費者購車沒意識要被原廠綁架，國外亦有維修免責，國內行政與立法機關怠惰，智財法院的判決則崇洋媚外，此事應從國內產業發展與消費者權益來思考保障。（消基會提供）

    德國賓士車廠跨海提告台灣帝寶工業侵權，消基會今（20日）痛批，消費者購車沒意識要被原廠綁架，國外亦有維修免責，國內行政與立法機關怠惰，智財法院的判決則崇洋媚外，此事應從國內產業發展與消費者權益來思考保障。（消基會提供）

    2022/07/20 16:12

    〔記者吳柏軒／台北報導〕德國賓士車廠跨海提告台灣帝寶工業生產副廠零件侵權，我國智財法院二審判決賓士勝訴；消基會今（20日）痛批，消費者購車沒意識要被原廠綁架，國外亦有維修免責，國內行政與立法機關怠惰，智財法院的判決則崇洋媚外，此事應從國內產業發展與消費者權益來思考保障。

    消費者文教基金會董事長黃怡騰表示，關注賓士車跨海告台灣副廠零件侵害專利權，智財法院判決賓士勝訴，恐引發國內產業衝擊與消費者權益受損。

    黃怡騰說，消費者原廠購車，但開2、30年後老舊，免不了毀損維修，但並沒意識到當初「誤上賊船」，必須終身使用原廠零件「終身為奴」，賓士車廠此舉用意是打擊台灣產業鏈，我國法院應該維護台灣利益，不應崇洋媚外。

    消基會秘書長徐則鈺說，現行專利法，法院判決也沒什麼不對，但回頭從消費者角度，若只有原廠維修選擇，開價是原廠說了算，過去調查，原廠是副廠的2到19倍貴，消費者喪失便宜維修權益。

    徐則鈺也說，專利權是保障辛苦設計，但國外也有將汽車零件維修列為免責條款，否則消費者一但車子不小心損傷維修，可能殘值都沒有更換的零件高，認為消費者權益也要顧及。

    消基會義務律師團副召集人周逸濱說，智慧財產權除了保護權利人、鼓勵創新研發，也還要顧及公益性，本就有例外的合理使用、強制授權、緊急授權等限制，否則某些智財壟斷可能導致世界停滯前進，後續建議我國修法。

    黃怡騰說，應將專利分割為新車銷售市場與維修品市場兩塊，車廠專利權應在新車銷售出去為止，後續消費者使用維修，不應限定綁原廠維修，痛批「繳保護費嗎？」且台灣有龐大汽車零組件供應鏈，國家應該保護，但法規遲未出現，是立法者與主管機關怠惰，被國外龐大勢力影響，不定維修免責條款，國內700萬以上的機動車輛消費者，就面臨被專利權過度保護的壓榨，賓士提告案將擴及其他車廠，國家產業恐崩潰，多少家庭失業衝擊，也認為公平會等應關切是否有壟斷市場問題。

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