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    林智堅論文風波》李妍慧告朱立倫 國民黨︰轉移焦點護航抄襲

    國民黨文傳會副主委林家興。（資料照）

    國民黨文傳會副主委林家興。（資料照）

    2022/07/20 15:36

    〔記者林良昇／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅論文遭控抄襲，民進黨發言人、新竹市議員的李妍慧今上午到新竹地檢署對國民黨主席朱立倫等人提告，國民黨反批，李妍慧以提告轉移焦點，護航抄襲爭議而告發協助維護中華大學校譽的在野黨，實在相當荒謬。

    對於朱立倫遭李妍慧提告，國民黨文傳會副主委林家興回應表示，以提起告訴舉動轉移焦點，是無法釐清林智堅是否涉及論文抄襲的爭議，如果是以中華大學董事長的身份出面，不是更應該要求竹科管理局給出文件、釐清真相？竟然選擇護航有抄襲爭議的民進黨候選人來告發協助維護中華大學校譽的在野黨，實在相當荒謬。

    林家興表示，李妍慧身兼民進黨發言人、在地建商家族代表及中華大學董事長，有時候可能很難搞清楚角色分際及優先順序，但從李妍慧的舉動可以看到，還是把護航民進黨放在維護中華大學的校譽之前，對比之前中華大學校長劉維琪痛心疾首的發言護校，形成鮮明而諷刺的對比。

    林家興指出，李妍慧不只護航抄襲，更是烏龍提告，傷害中華大學校譽及李妍慧，問題起源在於林智堅及其指導教授等人無法適當回應外界對於其論文涉及竹科管理局委託報告的相關爭議，如果李妍慧希望維護自己與中華大學的名譽，應該要求竹科管理局盡快找出當年報告合約細節，以及督促中華大學及林智堅盡快回覆竹科管理局的發文質疑，卻竟然選擇提告協助釐清事實、維護中華大學校譽的在野黨，實在是啼笑皆非。

    林家興強調，當李妍慧公私不分、政治利益與學校清譽優先順序不分，甚至毫不避嫌、親自上網留言為陷入論文抄襲爭議的林智堅「加油」時，她就已經失去立場，甚至讓自己成為整個論文抄襲爭議的一部分，奉勸民進黨如果認真想「顧家鄉，拚未來」，應該妥善約束發言人的言行，別讓「顧利益，拚護航」戳破了精心設計的華麗包裝。

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