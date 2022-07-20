神鬼樓管週年慶賺飽飽 卻因生活豪奢A走上億元

新光三越前樓管黃志峯靠著週年慶大賺一筆，卻因生活豪奢而犯罪。（資料照）

2022/07/20 15:56

〔記者吳政峰／台北報導〕新光三越前樓層管理員黃志峯在職時，趁著週年慶活動大賺一筆，生活豪奢，卻因大量簽注運動彩券失利，積欠巨額債務，竟把歪腦筋動到親朋好友、同事、廠商頭上，假裝可低價購買電子商品，誘騙被害人出借信用卡或抵押不動產，前後竟詐得上億元。高等法院認他觸犯詐欺取財、偽造文書等40罪，20日分判7月到4年8月不等徒刑，未定應執行刑。

黃志峯深諳新光三越逢週年慶時段，會舉辦消費滿額贈禮券活動，且於歲末時亦會推出相同消費回饋的卡利High」活動，研判在活動期間透過這種手法購買電子商品，可從中賺取價差。

但黃志峯本身並無足夠資力得以大量購買商品轉售，為能擴大利潤，便允諾提支付些許利息，向同事、朋友借得信用卡，刷卡購買電子產品，以及提供不動產設定抵押權借款，以便購買更多商品。

一開始，黃志峯尚能循序購入、轉售商品，不但為出借信用卡者，按期繳清信用卡帳單，也可支付些許利息，使其親友、同事認為其信用無虞而願意繼續出借信用卡。大賺一筆後，黃生活逐漸豪奢，加上大量簽注運動彩券，收入跟不上迅速膨脹的支出，他竟把歪腦筋動周遭人身上。

2016年起，黃志峯萌生歹念，從通路商高價購買3C商品後，迅即以低價出售給等盤商，只求快速變現花用，且為能暫時彌補虧空以持續獲得商品或資金周轉，乃以「先取貨、後付款」手法，自通路商先取得大量商品，再搭配「先收款、後交貨」，一面向盤商先收足貨款，一面又向親友承諾先借款後將於短時間內返還款項，或先收款後將提供低價3C商品。

如此一來，黃便可不斷藉由「把從盤商收取之下一筆預收訂金，付款給通路商或債權人」、「把從通路商取走尚未付款之商品，交給盤商」、「從債權人處取得現金，或讓債權人就其先前已從通路商處取得之商品付款」等各手段交叉運用。

為了掩飾犯行，黃更透過偽造文書、恐嚇取財等不法手段，在無資力狀況下，試圖向後遞延付款或交貨義務，以期能掩飾先前犯行，前後共犯下40罪，計詐得9527萬8132元，以及4815萬9466元財產上利益，合計詐得1億4343萬 7598元，扣除已返還部分，仍保有1億1216萬8630元。

高院指出，黃志峯正值壯年，四肢健全，卻利用百貨週年慶、信用卡公司提供刷用大額消費享優惠等措施，賺取轉售價差，終因個人理財不善，入不敷出，而萌生歹念，誘以高額利潤，騙取被害人鉅額投資款。名目上刷卡購貨可代為高價出售，實則隱藏替其償付前於他處未償貨款，以及交付積欠他處的貨品，經被害人催討返還，仍積欠部分款項拒不清償。

高院審酌黃志峯經濟窘迫、亟欲於求取錢財、犯罪所得，及其智識程度、現因另案在監服刑、被害人受損害程度、未取得被害人等諒解等一切情狀，40罪分判7月到4年8月徒刑。可上訴。

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