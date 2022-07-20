時力︰國民黨是坤輿案死灰復燃兇手 朱立倫要出面說清楚

時代力量立委邱顯智（中）、王婉諭（右）、苗栗縣長參選人宋國鼎和苗栗縣議員參選人葉忠倫（左）今（20）日召開記者會，要求國民黨主席朱立倫講清楚對坤輿案態度，並別再放任苗栗縣長徐耀昌。（記者楊丞彧攝）

2022/07/20 15:23

〔記者楊丞彧／台北報導〕爭議近20年的苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿事業廢棄物掩埋場案，傳出這3天廠商將強行進場「全量試運轉」。為此，時代力量立委邱顯智、王婉諭、苗栗縣長參選人宋國鼎和苗栗縣議員參選人葉忠倫今（20）日召開記者會，痛斥苗栗縣長徐耀昌忽視違法事實，強行護航坤輿試運轉，造成村民長期活在暴力的陰影之下。邱顯智與王婉諭也質疑，放任這樣的掩埋場不斷地殘害鄉親，難道就是國民黨的態度？2人要求國民黨主席朱立倫必須出面說清楚對坤輿案的態度。

邱顯智直指，坤輿案爭議20年，搞到現在還能試運轉並要強勢進場，若無政治勢力撐腰，這些黑衣人怎膽敢如此氣焰囂張，侵門踏戶欺負在地的阿公阿嬤？他回憶起今年一月間，在寒冷的冬夜裡與許多志同道合的夥伴守護著龍昇村民，當時大半夜的鄉間小路上停滿車輛，裡頭滿載著黑衣人，試圖恫嚇威脅鄉親，甚至還打傷村民。萬萬沒想到，這樣的戲碼時隔半年，竟然又要再度上演。

邱顯智痛批，坤輿案死灰復燃的最大兇手就是中國國民黨，苗栗縣長徐耀昌在最後2年任期多次忽視顯而易見的違法事實、護航坤輿公司，讓它得以重啟試運轉，讓在地鄉親心生畏懼，甚至面臨被打傷送醫的危險。這件事，國民黨要負最大的責任。

邱顯智揭露，坤輿設立之初，苗栗縣婦聯會主委、前苗栗縣長張秋華夫人葉春芽，就是坤輿大股東，還擔任監察人的職務。從一開始，與國民黨有關的勢力，就已經插手其中。邱顯智也質問國民黨主席朱立倫，國民黨提名的苗栗縣長候選人謝福弘迄今僅在臉書表態反對，但卻無實質行動，到底國民黨對坤輿案的態度為何？朱立倫是否贊同徐耀昌蓄意護航、殘害鄉親的作為？

王婉諭表示，坤輿上次將地磅站設在80公里外的桃園被質疑後，這次找到位在苗栗縣境內頭份市的地磅站。然而，此地磅站周遭鐵皮屋，經查設址公司多與買下坤輿公司門口土地與辦公室的宋久文公司有關。直言將參選苗栗縣長到底的國民黨籍苗栗縣議長鍾東錦，也曾任其中一家公司的董事，鍾東錦有必要對外說清楚。而地磅站位處特定農業區的農牧用地，王婉諭也質疑苗栗縣政府為何視若無睹？

王婉諭提到，鍾東錦曾說「唯一加入的幫派是國民黨」；國民黨秘書長黃健庭也說過：「為堅持國民黨排黑原則，在處理苗栗的事情要消耗很多件防彈背心。」王婉諭質疑，對於手無寸鐵、沒有防彈背心的反坤輿村民要面對這樣的暴力威脅，對於國民黨籍縣長徐耀昌的視而不見、蓄意護航，國民黨主席朱立倫看見了嗎？一個充斥黑金暴力、殘害苗栗鄉親的幫派，朱立倫何時要真正執行「排黑」？

投入縣長選戰的苗栗縣議員宋國鼎說，苗栗縣政府5月核可試運轉計畫，沒找外部專家共同審查，跑完自己內部程序就核准，而期限正好壓在坤輿取得最終許可的9月13日前夕，是否意味著若縣府依法審查，坤輿就趕不上最後期限？其次，苗栗縣政府核准80公里外的地磅站，大言不慚地說一切合法，結果被中央環保署打臉。而坤輿再重找的地磅站，現被質疑土地使用分區不符規定。這一連串的爭議，讓人懷疑苗栗縣政府到底是為人民把關，還是為廠商把關？

苗栗縣議員參選人葉忠倫直言，這段期間暴力、恐嚇事件頻傳；上述諸多違法事實顯示，苗栗縣政府環保局形同虛設，一再凸顯坤輿案連符合程序正義的審查過程都沒有，為什麼地方政府可以為所欲為地放行此案？他痛斥苗栗縣政府「護航也要有個限度」。

最後，邱顯智抨擊朱立倫，放任這樣的掩埋場不斷地殘害鄉親，難道就是國民黨面對台灣人民、面對社會的責任與態度？7月20日至22日大家都會緊盯著國民黨怎麼面對坤輿案。他也疾呼，這3天坤輿即將強勢進場的危機時刻，期盼大家一起到場，以行動支持在地年長的阿公阿嬤。

時代力量立委邱顯智（中）、王婉諭（右）、苗栗縣長參選人宋國鼎和苗栗縣議員參選人葉忠倫（左）今（20）日召開記者會，要求國民黨主席朱立倫講清楚對坤輿案態度，並別再放任苗栗縣長徐耀昌。（記者楊丞彧攝）

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