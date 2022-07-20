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    朱立倫：民進黨錯誤能源政策是國安最大傷害

    國民黨20日舉行中常會，主席朱立倫主持會議並發表談話，右為黨團總召曾銘宗。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨20日舉行中常會，主席朱立倫主持會議並發表談話，右為黨團總召曾銘宗。（記者叢昌瑾攝）

    2022/07/20 15:15

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席朱立倫今表示，台灣缺電問題越來越嚴重，都靠進口的石化燃料，安全存量危險，民進黨長期以來錯誤的能源政策不但造成缺電危機，更造成國家安全最大傷害，應重新檢討能源政策，才是真正全民之福。

    國民黨今舉行中常會，朱立倫致詞時表示，最近有國際重要友人、國際媒體專訪國民黨，下週還有幾團國際好友來訪問﹔國民黨一定是連結國際，秉持「親美、友日、和中」的一貫路線。

    朱立倫說，「親美」，重點是堅持民主自由不變，「友日」，日本是的鄰居、好朋友，當然要友善的態度來面對﹔兩岸關係也是國民黨的關切重點，上週的海峽論壇，由國民黨副主席夏立言代表參與，明天有兩岸青年峰會，由副主席連勝文代表預錄參與，希望兩岸持續對話交流，保持和平關係。

    朱立倫提到，他在接見國外友人時，除了提到台灣如何加強自我防衛力量外，也特別提到能源安全的問題。台灣缺電越來越嚴重，都靠進口的石化燃料，包括石油、天然氣、煤，安全存量都非常短，石油只有11天、天然氣只有15天，從國安角度，都是最弱的一環。

    朱立倫批評，民進黨長期以來錯誤的能源政策不但導致缺電危機，更造成國家安全最大傷害。國民黨作為負責任政黨，再次提出呼籲，希望民進黨能夠重新檢討能源政策，才是真正全民之福。

    朱立倫也說，最近天氣非常熱，但各地都在做小區域的停電，好像看起來不重要，卻是某種程度的區域限電已經出現，這都是國家非常大的危機，也是全民無法忍受的。

    此外，國民黨青年團總團長劉奕宏今也在中常會報告參與國際民主聯盟（IDU）年會成果，國民黨青年團在IDU座談時提到，當對岸把台灣當成偉大復興的目標與廣大海洋的出口，國民黨堅決反對「一國兩制」、「統一時程」的說法。

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