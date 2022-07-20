讓陳時中不孤獨 陳建仁：責任來了我們一起扛

中研院院士陳建仁（右2）擔任陳時中競選團隊主委。（翻攝自陳建仁臉書）

2022/07/20 14:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕前衛福部長、前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中代表民進黨角逐北市長，前副總統、中研院院士陳建仁擔任陳時中競選團隊主委，陳建仁今（20）表示，一如陳時中看待選舉的態度為「責任來了、我就扛」，他之所以擔任主委，就是要讓陳時中不孤獨，「責任來了，我們一起扛」。

陳時中雖為高雄人，但主要是在台北長大，陳建仁今天於臉書表示，自己跟陳時中很像，家族跟父執輩都來自高雄，並且都是在台北成長，因此2人都對台北有深厚的情感，而歷經900多天的疫情，陳時中擔任防疫指揮官2年多，在防疫視同作戰下，陳時中須承擔最大的壓力，雖然不捨，但也只能從旁默默支持，讓阿中獨自承擔。

陳建仁說，陳時中宣布參選台北市長，且陳時中邀請他任競選團隊的主任委員，陳建仁認為自己責無旁貸，一起承擔，「我要告訴阿中，你不孤獨，責任來了，我們一起扛。」

台灣跟全球都一同面臨人類有史以來最嚴峻的疫情挑戰，生活、經濟、甚至生命都受到重大影響，陳建仁說，在全國國民高度配合、團結一致，台灣都挺過來，且台灣的防疫表現於全球受矚目，隨著疫情過後，台灣會在全球扮演更重要的角色，因此台北值得更好，台北應該要更好。

因為疫後台灣會在全球扮演更重要角色，陳建仁表示，首都市長更為吃重，而陳時中是全球知名的防疫英雄，如果他擔任台北市長，對內能治理好市政，對外能大大提高台北市的國際能見度，讓台北市不僅是台灣的台北，更是世界的台北。

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