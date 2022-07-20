學者稱6月「超額死亡」達30％ 王必勝：不能拿尖峰時段比較

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（指揮中心提供）

2022/07/20 14:41

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情目前下降到平原期，有學者稱今年6月我國的「超額死亡」高達30%；中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，這數據怎麼來的要去了解一下，但強調每個國家疫情時間不一樣，不能拿尖峰時段盛行率高、死亡數多的時候來比較。

王必勝說，對於有學者提出超額死亡達30%，指揮中心會去了解一下這數字怎麼來的，但他強調，每個國家疫情尖峰時段不一樣，在尖峰時段盛行率高、死亡率也會高，所以不能只看短期數字，要看長期。

王必勝說，前一段時間流行期間因確診數多，醫療量能有緊縮，但沒有達到非常緊繃，都有在調控，現在疫情趨緩，會調整回原來的醫療狀況，是可控的調整機制。

「超額死亡」指的是疫情期間總死亡人數減去非疫情期間總死亡人數（背景值），數字愈高，表示疫情造成的死亡情況愈嚴重。

不過這數字牽涉死因的認定，究竟屬於直接或間接甚至因共病致死，不同的定義會有不同統計數字，且通常不會那麼快有確切統計數字；衛福部一年也僅公布一次前一年的死因統計，採「直接死因」，而疫情指揮中心公布的武肺致死人數則包含「共病」等間接死因，統計定義上並不相同。

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