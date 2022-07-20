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    政院金馨獎表揚推動性平績優部會 教育部獲優等

    行政院政務委員羅秉成頒發第20屆金馨獎，表揚推動性別平等績效優良部會，並與各機關受獎代表合影。（記者李欣芳攝）

    行政院政務委員羅秉成頒發第20屆金馨獎，表揚推動性別平等績效優良部會，並與各機關受獎代表合影。（記者李欣芳攝）

    2022/07/20 14:30

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員羅秉成今天下午頒發第20屆金馨獎，表揚推動性別平等績效優良部會，其中教育部獲優等。內政部、外交部、經濟部、交通部、勞動部、衛福部、環保署、文化部、客委會、工程會、行政院主計總處、公平交易委員會等12機關獲甲等。

    內政部等12個機關獲得甲等成績，其中又以環保署、工程會及公平交易委員會等3部會成績大幅進步，環保署將企業環保獎項評選納入推動性別平等項目、工程會將性別平等內涵融入相關教育課程及工程領域獎項評選指標，公平交易委員會針對年長者、婦女、原住民或新住民等不利處境者，自製多種語言文宣，並擴大宣傳以消弭資訊落差。

    另外，各有4個機關分別獲得性別平等創新獎、性別平等深耕獎。

    羅秉成表示，為引導各機關於擬訂政策、計畫及措施時能融入性別觀點，主動創新推展性別平等措施，行政院每2年函頒各部會性別平等業務輔導獎勵計畫，據以辦理性別平等業務輔導考核及頒發金馨獎。

    羅秉成說，近年來各部會在性别平等業務推動的深度及廣度都不斷精進，尤其教育部致力於各級學校及終身教育機構推廣性別平等觀念，為我國推動各項性平議題奠定良好基礎，已連續2屆獲得優等殊榮，獲得考核委員一致的肯定。

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