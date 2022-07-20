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    首頁　>　臺北市

    本土+26943、死亡+57均較昨日略增 境外移入+253

    2022/07/20 14:12

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）較昨日略微上升，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增病例26,943例，較上週三同期的29,849例，則稍降9.7%，同時死亡也較昨日上揚至57例，但整體趨勢仍往下降。至於境外移入，新增253例。

    新增26,943例本土病例，為12,577例男性、14,350例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

    個案分布為新北市（4,614例）、台中市（3,415例）、桃園市（3,004例）、台北市（2,751例）、高雄市（2,703例）、台南市（1,979例）、彰化縣（1,236例）、屏東縣（833例）、苗栗縣（761例）、新竹縣（756例）、雲林縣（681例）、宜蘭縣（665例）、新竹市（643例）、花蓮縣（536例）、嘉義縣（519例）、南投縣（428例）、基隆市（411例）、台東縣（352例）、嘉義市（295例）、金門縣（185例）、澎湖縣（141例）、連江縣（35例）。

    指揮中心說明，今日新增253例境外移入個案中，為150例男性、103例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（8例）、英國（3例）、土耳其及越南（各2例）、新加坡、泰國、香港及菲律賓（各1例）移入，另234例感染國家調查中。入境日期介於今年6月21日至7月19日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計4,337,076例確診，分別為17,389例境外移入、4,319,633例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

    2020年起累計8,318例COVID-19死亡病例，其中8,303例本土，個案居住縣市分布為新北市1,879例、台北市984例、台中市799例、高雄市754例、桃園市632例、台南市624例、彰化縣476例、屏東縣344例、雲林縣243例、南投縣236例、基隆市198例、嘉義縣及苗栗縣各171例、宜蘭縣167例、花蓮縣144例、嘉義市133例、新竹縣130例、台東縣113例、新竹市79例、澎湖縣15例、金門縣11例；另15例為境外移入。

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