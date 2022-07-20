歐洲議會副議長：官方身分訪台證明台歐關係真進展

立法院副院長蔡其昌（右）接見及款宴歐洲議會畢爾（Nicola Beer）副議長（左）訪問團一行。（記者王藝菘攝）

2022/07/20 14:06

〔記者楊丞彧／台北報導〕歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）訪問團今（20）日近午拜會立法院，並接受立法院副院長蔡其昌款宴。被問及台灣與歐盟間關係近來有何進展，畢爾接受聯訪時說，她此行以歐洲議會副議長的官方身分來台進行訪問就是一個證明。民主制度相當重要，讓民主國家關係更為緊密，也正因此儘管彼此相距千里之遙，我們仍像是個民主一家人。

畢爾率領的訪問團近午時拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌、立法院秘書長林志嘉及民進黨立委蔡適應、邱議瑩、國民黨立委陳以信等人在議場前接待。眾人在議場前合影後，於議場內接受媒體聯訪，隨後並由立院人員導覽立法院議場。

外媒問到，如何看待畢爾率領的訪問團訪台之意義。蔡其昌回應，畢爾此行應邀訪台，對台灣而言非常有意義，對他個人而言也非常感謝。對台灣而言，畢爾以正式身分到台灣進行外交訪問，是歷史上跨時代的一頁，也是重要的時刻。除了感謝畢爾來訪，蔡其昌也提到，畢爾在各種國際場合對台灣的支持與肯定，以及表達對台灣民主價值的認同，我國人對此也應向畢爾致上謝意。

蔡其昌說，畢爾訪台除了具有跨時代意義，也將因為她的親訪，讓台灣與歐盟之間實質合作的議案持續推動、更加深化。台灣與歐盟國家有共同的民主價值信仰，成為雙邊合作基石，更是成為夥伴的最關鍵因素。

在民主價值的共同信仰下，蔡其昌呼籲雙邊強化合作，包括儘速啟動雙邊投資協定（BIA）談判。而在永續議題上，總統蔡英文業已宣示2050年淨零排放目標，因此未來無論在永續議題與實質推動路徑上，雙邊都能持續強化合作，如同現在許多歐洲企業也在台灣投資風電。

蔡其昌也希望，能有更多像立陶宛這樣的歐洲國家能與台灣互設辦事處，並強調台灣對歐盟有很深地期待，而這樣的期待，正是建立在雙邊都是共同信仰民主價值的夥伴之上。

歐洲議會全會去年10月20日以580票贊成、26票反對、66票棄權的懸殊差距票數表決通過「歐盟–台灣政治關係暨合作」報告。被台媒問到此報告通過後，台灣與歐盟關係有哪些進展，目前雙邊關係的優先議題為何時，畢爾回應，有關雙邊關係的進展，她此行以歐洲議會副議長的官方身分來台進行訪問就是一個證明。

畢爾笑稱，過去她與蔡其昌只能透過視訊會議對談討論議題，很開心此行終於能見到蔡其昌本人。歐洲議會作為歐盟一體化的機構持續推動對台關係外，歐盟個別會員國也分別與台灣建立了更緊密的聯繫，包括在經濟、科技、教育與農業等各個層面皆可見。

畢爾強調，我們現在身處在一個充滿挑戰的時代，她認為透過提升能源自主性以強化民主相當重要。而公民直選民意代表是民主制度相當重要的一環，對歐洲議會而言，這也讓民主國家關係更為緊密。也正因如此，儘管台灣與歐洲相距千里之遙，仍像是民主一家人一樣。

畢爾也當著蔡其昌的面，親自邀請他以及立院的委員訪問歐洲議會所在地比利時布魯塞爾，並傳達歐洲議會議長梅特索拉誠摯問候之意，期盼進行更深度的交流。畢爾期盼透過持續不斷的交流，建立起擴及全球的信賴夥伴關係。

蔡其昌對畢爾的邀約爽快答應，直說：「沒問題！我們非常願意去！」他也補上一句話：「無論是以立法院副院長的身分，或者是未來可能以台中市長的身分。」

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer，左1）今（20）日於立法院議場接受媒體聯訪，立法院副院長蔡其昌（左2起）、民進黨立委蔡適應、邱議瑩以及國民黨立委陳以信等人陪同。（記者楊丞彧攝）

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