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    首頁　>　臺北市

    林佳龍︰受總統啟發參選新北 「草船借箭」創造台北綠營聲量

    民進黨新北市長參選人林佳龍接受網路電視專訪。（擷取自網路）

    民進黨新北市長參選人林佳龍接受網路電視專訪。（擷取自網路）

    2022/07/20 13:47

    〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長提名人林佳龍今天接受網路電視台專訪，他談到被蔡英文總統一席話，認為五、六年級的學運世代，這一戰也輪到大家要上場而啟發；至於曾多次拋出參選台北市長遭人質疑，林佳龍說，當時就是備而不爭，更形容自己是草船借箭，否則在綠營北市人選尚未出爐前，只有蔣萬安和黃珊珊的聲音，綠營沒能抗衡。

    林佳龍表示，去年底臨危受命協助台中中二選區立委補選，後來打贏勝戰，總統認為他已經重返政壇，後來總統也邀請他和妻子廖婉如到官邸吃飯、無所不聊；他透露，就連當初有意參選台北市長時，總統也沒有試探或抱怨，對於拋出的「首都願景的12門課」時，總統也認為很棒，可以繼續談。

    不過，林佳龍笑說，當初談到第6堂課時就改到參選新北市，當時被總統說服的最大原因，就是一席當初學運世代的五、六年級生大家要上場了，看著過去很多夥伴都有精彩的歷練，現在集結投入這次九合一六都選舉，他算是帶頭大哥覺得不能缺席。

    然而，對於逐漸到位的競選團隊，林佳龍表示，擔任競選總部主委的林錫耀最能代表主席蔡英文，且曾是行政院長蘇貞昌擔任台北縣長時期的副市長，加上新北市9席的立委，已經合體。

    他說，立委吳秉叡、羅致政、張宏陸及蘇巧慧，在政策方向、文宣等擔任要角，人事安排成為史上最強團隊，在最短時間打精彩的勝戰。

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