美前防長籲台灣男女皆兵 官員：軍方從未提女性服義務役

來台訪問的美國前國防部長艾斯培，拋出台灣無論男女都應當義務役至少一年的說法引發議論。（取自總統府網站）

2022/07/20 13:39

〔記者李欣芳／台北報導〕來台訪問的美國前國防部長艾斯培，拋出台灣無論男女都應當義務役至少一年的說法引發議論，一位不具名的府院官員今天受訪指出，從性別平等的角度來看，女性當兵，是值得討論的議題，但台灣是否要男女皆兵，還是要看實際的國防需求，國防部從未提報女性服義務役的方案。

蔡政府正審慎評估目前男性的4個月軍事訓練役是否要延長，我國目前兵役制度是徵募並行制，雖然2018年推動募兵制以來，女性也積極投入志願役，不過，據悉，由於軍方在蔡政府任內未提報女性服義務役的方案。

府院官員表示，有關台灣的兵役制度是否延長，也就是將現行4個月軍事訓練役評估予以延長，包括若要延長要延長多久，正由國防部蒐集各界意見審慎評估中，目前尚未有定案。

府院官員說，台灣兵役制度要不要延長，有各種意見，艾斯培的意見也是一種意見，目前只有男性有當兵的規定，至於女性要不要服義務役，還是要看實際的國防需求。

我國近年國防預算佔GDP（國內生產毛額）2.16％至2.36％，美國前國防部長艾斯培昨對台灣防衛能力提出建議，首先應大幅增加國防預算，比照美國至少佔3.2GDP的規模；他也認為應讓台灣男女參與義務役且役期至少1年，同時加強後備動員能力。艾斯培強調，台灣發出舉國積極防衛的訊號，美國和區域盟友對防衛台灣會更有信心。

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