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    他侵占悠遊卡刷卡進站 電眼全都錄

    詹姓男子涉嫌侵占拾得的悠遊卡。（記者劉慶侯翻攝）

    詹姓男子涉嫌侵占拾得的悠遊卡。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/07/20 13:35

    〔記者劉慶侯／台北報〕40歲詹姓男子，在台北捷運大安站拾獲他人遺失的悠遊卡，便據為已用，殊不知被害人的悠遊卡上有實名登錄，且捷運站內有監視畫面，詹男日後刷卡進出站時，被捷運警察隊盯上，依侵占罪嫌移送法辦。

    捷運警察隊表示，日前一名男子於捷運大安站刷卡出站，無意間皮夾從褲子口袋掉出，事後才發現皮夾不見後返回原處尋找未果，於是向大安站守望勤務的捷運警察報案。經員警陪同調閱監視器影像後，發現皮夾是遭對方當時後方另一名男子撿走。

    警方掌握初步線索後，不斷擴大調閱相關影像追蹤犯嫌行蹤，發現涉嫌侵占的詹姓男子曾使用拾得的悠遊卡進捷運站搭車，警方研判對方返回大安站的機率很大，便現場埋伏守候，果然在大安站內當場將他逮捕，依侵占案嫌移送續辦。

    據捷運警察隊統計，今年1至6月捷運系統內發生之侵占案件總計41件，約占捷運系統內刑案比例26%，拾得人均是一時貪心，將拾得物品據為己有，而遭警方移送法辦。

    捷警隊大數據統計表示，今年1至6月份受理遺失物品案共計330件，平均每天受理1.8件，大多數的旅客看到遺失物都會送交站務人員或警察協助招領，但仍有少數旅客因一時貪念，將遺失物品占為己有而誤觸法

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