陳時中喊台北紅不讓！綠營向民眾黨、國民黨下戰帖：別操作棄保

民進黨台北市長參選人陳時中（中）20日拜會台北市議會民進黨黨團，受到黨團成員熱烈歡迎，陳時中和綠營議員一一擊拳致意。（記者廖振輝攝）

2022/07/20 12:49

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今拜會台北市議會民進黨團，民進黨議員從議會大門口陪陳時中走進民進黨團辦公室，並開記者會，陳時中和議員們高喊「台北前行、台灣共好、市長當選、議員紅不讓」，台北市議會民進黨團總召江志銘也向民眾黨、國民黨下戰帖，公開喊話，希望民眾黨要堅持、國民黨要有志氣，別操作棄誰保誰的選舉花招，大家公平競爭，各憑本事，也預祝阿中高票當選，台北市所有參選議員的同仁們全壘打。

江志銘一開始先致詞，表示年底市長選舉，目前是三腳督局面，有人想要促成藍白合，也有人想要扭轉，把三腳督的局面扭轉成藍綠對決，他在這裡公開地向民眾黨、國民黨喊話，年底市長選舉，民眾黨要堅持、國民黨要有志氣，別去操作棄誰保誰的選舉花招，大家公平競爭、各憑本事。

陳時中致詞表示，今天向大家拜會，準備進軍台北市政府，他希望議員對他有信心，大家並肩作戰，外界可能會好奇他會不會做事，但在行政院長訓練下，我們會做事，除大家看到疫情防疫指揮時一條心與病毒作戰，另這五年多在部會首長時，制定了8部法律，修訂90部法律，修了332條、增修47條、刪減4條，每一條法律都要與立委充分溝通，明瞭施政必要性。

陳時中表示，五年多能夠修訂這麼多條文，整體架構、溝通能力、協調能力，願意溝通的精神，在在表示我們能做事情，更要緊是要做對事情，要有議會監督，要各位同仁大家一起來，讓我們會做事，也在議會溝通協調下，讓我們做對事，對市民提供最好的服務，讓台北再度起飛。

民進黨台北市長參選人陳時中今拜會台北市議會民進黨團。（記者楊心慧攝）

民進黨台北市長參選人陳時中今拜會台北市議會民進黨團。（記者楊心慧攝）

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