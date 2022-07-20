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    首頁　>　臺北市

    陳時中萬華跑行程洗白？蔣萬安轟：北市成重災區是陳的爛攤子

    蔣萬安今天上午出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市」記者會。（蔣萬安委員辦公室提供）

    蔣萬安今天上午出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市」記者會。（蔣萬安委員辦公室提供）

    2022/07/20 12:40

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今天上午到萬華龍山寺參拜，不過萬華曾爆嚴重疫情，被指揮中心當成防疫破口。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，台北市一直是重災區，這都是前指揮官陳時中留下的爛攤子，陳過去甩鍋萬華認為是防疫破口，但萬華絕對是這次守住疫情、守住台北市的第一線，絕非如指揮中心所說是破口。

    蔣萬安今天上午出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市」記者會表示，台北市一直都是疫情重災區，這都是陳時中留下的爛攤子，現在陳成為參選人，他希望中央不要讓台北陷入二次危機。蔣說，專家學界都指出變異株可能再次肆虐社區，要真正防患未然做好準備，這是今天最重要的目的。蔣也希望未來加快腳步，將醫療結合科技運用，打造台北市成為最友善的就醫環境、照顧疫情受傷最重的孩子、孕婦等。

    對於媒體詢問今天陳時中去萬華，似乎想針對破口洗白。蔣表示，大家對陳前部長的認識，不管3+11拿不出回應紀錄、甩鍋萬華認為是防疫破口、疫情開始不斷阻擋民間採購疫苗、市民大排長龍搶購快篩，後來快篩陽性確診又跟地方不斷口水戰，造成很多需領養民眾黃金時期延誤，讓民初無法忘記。蔣表示，萬華絕對是這次守住疫情、守住台北市的第一線，絕非如指揮中心所說是破口，這讓萬華民眾情何以堪、傷害已造成。

    對於立委高嘉瑜擔任陳時中競選總部副主委兼分區總督導，昨天出席造勢場合卻上台沒多久就離席，蔣萬安表示也有看到報導，現階段剩下4個月會有很多活動造勢，他也有很多活動會舉辦。蔣表示，其他政黨也有活動安排，但對他而言，前兩次選舉都很艱辛，團隊也很團結，他們的理念就是市民才是真正的主角，會永遠與人民站在一起。

    近來有意參選台北市長的台北市副市長黃珊珊也說選舉不會找大咖，被質疑是否在學蔣萬安。蔣表示，團體人事安排不是靠職位高低，現在很多媒體報導總統級、立委級團隊，但他認為團隊堅持是靠是否適任、能否在各領域發揮所長，他在接下來4個月選舉會大步向前。

    對於美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）建議台灣應延長義務役期，讓年輕男女在軍隊服役至少1年。蔣萬安表示，不管是募兵制或徵兵制，最重要是確保國防戰力穩定、展現不畏戰的決心、也要有相關配套與軍隊管理制度，都要通盤考慮。

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