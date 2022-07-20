「顧家鄉、拚未來」 民進黨社群3箭齊發打空戰

民進黨20日公布「顧家鄉 拚未來」2022民進黨地方選舉競選主軸暨社群平台新企劃公布記者會，由發言人謝佩芬（左2）、謝子涵（左1）、黃彩玲（右1）介紹社群平台企劃，新竹市長參選人沈慧虹（右2）特地前來送上新竹米粉，並介紹自己的「認真散步」新節目。 （記者劉信德攝）

2022/07/20 12:16

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨延續全代會「團結台灣、顧好未來」氣勢，今接續公佈2022地方選舉競選主軸及主視覺「顧家鄉、拚未來」，同時推出3大社群平台亮點，包含2022民進黨地方選舉資訊頁、Youtube新節目《一碗麵的時間》及Podcast節目《耳朵出遊不出油》新單元「地方耳Mazing」，社群三箭齊發打空戰。

民進黨發言人謝佩芬表示，「顧家鄉」代表民進黨把人民、土地擺在第一位的執政理念，「拚未來」代表民進黨堅持改革的重要使命，呼籲大家在年底選舉投下「9票+1票」，除了支持民進黨候選人，也在18歲公民權的公民複決投下同意票。

謝佩芬介紹2022民進黨地方選舉資訊頁（https://2022dppelection.com/）時指出，選戰主視覺將「顧家鄉」、「拚未來」兩大主軸，搭配民進黨獨有的DPPLogo，以立體化方式呈現。為增加可看性、吸引年輕族群目光，資訊頁目錄特別參考IG限動圖樣，並設計總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌領軍全台縣市候選人的Q版「中央地方會做事戰隊」，話題十足。

去年開播的Podcast節目《耳朵出遊不出油》也推出新單元「地方耳Mazing」，主持人之一、民進黨發言人謝子涵提到，後疫情時代越來越多人回到家鄉耕耘，她要從地方創生角度出發，邀請青年分享在地創生故事，無論是從事產業創新還是推動地方城鎮品牌，希望可以鼓勵更多人返鄉灌溉自己家鄉的土壤，期盼與台灣各界團結努力，為我們的家鄉拚好未來。

民進黨發言人黃彩玲主持的網路新節目《一碗麵的時間》也將於明日中午上線，新竹市長參選人沈慧虹也現身推薦。黃彩玲表示，煮麵、吃麵是每個人的生活日常，她將邀請全台「首長級」主廚帶來各地特色麵食，用不同的食材、配料與候選人產生連結，用一碗麵的時間聊聊人生故事、從政理念，第一集將由台中市長候選人蔡其昌打頭陣，保證精彩療癒又有趣。

沈慧虹分享說，明晚7點她個人的節目「慧虹的認真散步」也將在臉書上線，這將是最生猛、最接地氣、最真實的散步節目，由於22日是許多球迷、球員引頸期盼的新竹棒球場重建後開幕首戰，所以節目首集主題是「紅不讓之路」，將帶領觀眾從新竹火車站出發，帶著大家一起散步到棒球場，並在約20分鐘的路程中，介紹周圍所有好吃、好喝、好玩的給大家。

民進黨20日公布「顧家鄉 拚未來」2022民進黨地方選舉競選主軸暨社群平台新企劃公布記者會，由發言人謝子涵介紹社群平台企劃。 （記者劉信德攝）

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