為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    「顧家鄉、拚未來」 民進黨社群3箭齊發打空戰

    民進黨20日公布「顧家鄉 拚未來」2022民進黨地方選舉競選主軸暨社群平台新企劃公布記者會，由發言人謝佩芬（左2）、謝子涵（左1）、黃彩玲（右1）介紹社群平台企劃，新竹市長參選人沈慧虹（右2）特地前來送上新竹米粉，並介紹自己的「認真散步」新節目。 （記者劉信德攝）

    民進黨20日公布「顧家鄉 拚未來」2022民進黨地方選舉競選主軸暨社群平台新企劃公布記者會，由發言人謝佩芬（左2）、謝子涵（左1）、黃彩玲（右1）介紹社群平台企劃，新竹市長參選人沈慧虹（右2）特地前來送上新竹米粉，並介紹自己的「認真散步」新節目。 （記者劉信德攝）

    2022/07/20 12:16

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨延續全代會「團結台灣、顧好未來」氣勢，今接續公佈2022地方選舉競選主軸及主視覺「顧家鄉、拚未來」，同時推出3大社群平台亮點，包含2022民進黨地方選舉資訊頁、Youtube新節目《一碗麵的時間》及Podcast節目《耳朵出遊不出油》新單元「地方耳Mazing」，社群三箭齊發打空戰。

    民進黨發言人謝佩芬表示，「顧家鄉」代表民進黨把人民、土地擺在第一位的執政理念，「拚未來」代表民進黨堅持改革的重要使命，呼籲大家在年底選舉投下「9票+1票」，除了支持民進黨候選人，也在18歲公民權的公民複決投下同意票。

    謝佩芬介紹2022民進黨地方選舉資訊頁（https://2022dppelection.com/）時指出，選戰主視覺將「顧家鄉」、「拚未來」兩大主軸，搭配民進黨獨有的DPPLogo，以立體化方式呈現。為增加可看性、吸引年輕族群目光，資訊頁目錄特別參考IG限動圖樣，並設計總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌領軍全台縣市候選人的Q版「中央地方會做事戰隊」，話題十足。

    去年開播的Podcast節目《耳朵出遊不出油》也推出新單元「地方耳Mazing」，主持人之一、民進黨發言人謝子涵提到，後疫情時代越來越多人回到家鄉耕耘，她要從地方創生角度出發，邀請青年分享在地創生故事，無論是從事產業創新還是推動地方城鎮品牌，希望可以鼓勵更多人返鄉灌溉自己家鄉的土壤，期盼與台灣各界團結努力，為我們的家鄉拚好未來。

    民進黨發言人黃彩玲主持的網路新節目《一碗麵的時間》也將於明日中午上線，新竹市長參選人沈慧虹也現身推薦。黃彩玲表示，煮麵、吃麵是每個人的生活日常，她將邀請全台「首長級」主廚帶來各地特色麵食，用不同的食材、配料與候選人產生連結，用一碗麵的時間聊聊人生故事、從政理念，第一集將由台中市長候選人蔡其昌打頭陣，保證精彩療癒又有趣。

    沈慧虹分享說，明晚7點她個人的節目「慧虹的認真散步」也將在臉書上線，這將是最生猛、最接地氣、最真實的散步節目，由於22日是許多球迷、球員引頸期盼的新竹棒球場重建後開幕首戰，所以節目首集主題是「紅不讓之路」，將帶領觀眾從新竹火車站出發，帶著大家一起散步到棒球場，並在約20分鐘的路程中，介紹周圍所有好吃、好喝、好玩的給大家。

    民進黨20日公布「顧家鄉 拚未來」2022民進黨地方選舉競選主軸暨社群平台新企劃公布記者會，由發言人謝子涵介紹社群平台企劃。 （記者劉信德攝）

    民進黨20日公布「顧家鄉 拚未來」2022民進黨地方選舉競選主軸暨社群平台新企劃公布記者會，由發言人謝子涵介紹社群平台企劃。 （記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    提萬華願景 陳時中：文化底蘊+智慧城市
    2022/07/20 12:13

    提萬華願景 陳時中：文化底蘊+智慧城市
    羅智強全台輔選 如何幫張善政卻說不清
    2022/07/20 12:12

    羅智強全台輔選 如何幫張善政卻說不清
    反擊林智堅論文案 中華大學校董李妍慧按鈴申告朱立倫、柯文哲
    2022/07/20 11:26

    反擊林智堅論文案 中華大學校董李妍慧按鈴申告朱立倫、柯文哲
    高虹安自認比在地對手國際化 沈慧虹嗆：視野沒有高低之分
    2022/07/20 11:20

    高虹安自認比在地對手國際化 沈慧虹嗆：視野沒有高低之分
    沈慧虹批「0-6歲國家養」政策恐淪口號 高虹安：這是國家政策
    2022/07/20 10:32

    沈慧虹批「0-6歲國家養」政策恐淪口號 高虹安：這是國家政策

    股利債息雙收益策略
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播