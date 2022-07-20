撇成選戰「躺平族」 蔣萬安：是奮戰到最後一刻的戰士

蔣萬安今天上午出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市」記者會。（圖由蔣萬安委員辦公室提供）

2022/07/20 12:21

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中近來公布選舉團隊並開始布局，國民黨北市長參選人蔣萬安卻被質疑空轉2個月、團隊出現出走潮，也被選舉成「躺平族」。蔣萬安今否認團隊出走潮，強調團隊越來越擴大，也強調「沒有任何躺平」，更稱自己是會奮戰到最後一刻的戰士。

蔣萬安今天上午出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市」記者會，他在會後也被問起選舉團隊是否有出走潮。對此蔣表示，團隊沒有出走潮，反而越來越擴大，有越來越多志同道合的朋友願意加入一起協助，他也越來越有信心，團隊有納入各領域多元人才、各方支持力量。蔣表示，現在已經度過團隊磨運作合期，大家有共同目標團結努力、大步向前，接下來4個月攜手努力、打一場團體戰，共同贏得年底選舉。

對於外界質疑選戰成為躺平族，藍營基層也看不下去，建議可以找台中市長盧秀燕當救兵，蔣表示沒有任何躺平，他是會奮戰拚搏到最後一刻的戰士。蔣強調團隊很積極，也納入各方支持力量，不管是議員里長，都希望結合各方推薦，最後讓議員席次極大化。

近來也有藍營小雞獻策，要蔣萬安破釜沈舟辭立委，才能打擊台北市副市長黃珊珊，但蔣表示，最重要的是全力衝刺，結合議員與各方努力打一場團體戰，大家都是台北隊。

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