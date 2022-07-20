火力全開！林楚茵引蔣經國一句話：救救躺平的蔣萬安

林楚茵奉勸國民黨，與其拿防疫當選舉操作，還不如救救「躺平的蔣萬安」。（組合圖，資料照）

2022/07/20 12:19

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團批評，民進黨台北市長參選人陳時中的競選團隊，都是當初護航高端疫苗的人馬，可謂是「高端團隊」。對此，兼任陳時中競選發言人的立法院民進黨團副書記長林楚茵，今日引用前總統蔣經國所稱「今天不做，明天就會後悔」，強調國產疫苗的重要性；她並奉勸國民黨，與其扯防疫後腿，還不如救救「躺平的蔣萬安」。

面對國民黨團的批評，林楚茵今日在民進黨團記者會上回應，疫苗產業是國安產業，沒有自主研發製造疫苗能力的國家，只能仰賴其他國家，其重要性不言而喻，套一句前總統蔣經國曾說過的，「今天不做，明天就會後悔」。

林楚茵表示，台灣提升國防戰力自主之際，疫苗是另一個重要的戰略物資，但國民黨從防疫開始，從口罩、疫苗、快篩等議題上，為反對而反對、扯防疫後腿，甚至拿來當選舉操作題目。

林楚茵說，有媒體用「躺平族」形容蔣萬安，參選市長兩個月來為台北市做了什麼？甚至連國民黨的小雞都集體出走到台中找救兵。

林楚茵也奉勸國民黨，別再試圖用防疫議題當選舉操作，發動政治口水「圍魏救趙」、扯防疫後腿，還不如救救「躺平的蔣萬安」。

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