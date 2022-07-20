刑事局打擊加line詐騙 破人頭帳戶集中營

行政院長蘇貞昌視察此次打詐專案成果，其中刑事局偵七隊破獲一宗以集中營方式獲取人頭帳戶，再拿來當作加line詐騙簡訊的匯款帳戶。（記者王冠仁攝）

2022/07/20 11:52

〔記者王冠仁／台北報導〕刑事局今天舉辦「新世代打擊詐欺策略行動綱領」暨執行成果說明記者會，在會中展示查扣證物並說明詐欺案例；其中，刑事局偵七大隊破獲一宗以集中營方式獲取人頭帳戶，再拿來當作加line詐騙簡訊的匯款帳戶。由於近來加line詐騙簡訊狂擾民，此案格外引起關注，警方也將持續以行動展現打擊詐欺犯罪的決心。

刑事局偵七大隊接獲線報，發現基隆地區有收簿集團，專門收購人頭帳戶，他們為了躲避追查，還會將帳戶提供者帶往他處，以集中營方式管理。

警方查出，以朱姓男子為首的犯罪集團，先在臉書社團刊登求職廣告吸引民眾上門，並要求提供手機、身分證、存摺、提款卡等，以辦理網路銀行約定轉帳，再將民眾押至據點集中軟禁。事後，再將這些帳戶拿來當作假投資詐欺的匯款帳號，直至帳戶遭警示才讓將民眾釋放。

警方鎖定朱嫌等人的身分與行蹤後，展開為期3波掃蕩，在基隆七堵破獲2處集中營，逮捕朱等22嫌，查扣手銬、電擊棒、贓款8百多萬元，朱等人被警方依詐欺罪嫌送辦。

刑事局還說，近來還有許多詐騙集團會利用第三方支付公司來洗錢，刑事局偵八大隊藉由可疑交易申報查獲轉帳水房、人頭公司及車手犯嫌，續向上溯源追查從事不法洗錢的第三方支付公司，查獲以蔡姓男子為首的洗錢集團，查扣現金近200萬元、車輛2輛、電腦、犯案手機等贓證物，法院並透過警方提供的證據，裁定扣押某第三方支付的3個帳號近2100萬餘元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方破獲人頭帳戶集中營。（記者王冠仁翻攝）

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