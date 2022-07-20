阿帕契漢光模擬強攻台北港 徐衍璞上將先搭黑鷹直升機空中偵察

今年漢光演習實兵操演下週舉行，台北港的攻防作戰為重點之一，屆時將出動AH-64E阿帕契攻擊直升機等空中兵力，模擬攻擊台北港，考驗防衛部隊的應變能力。圖為陸軍在南部地區實施「神鷹操演」時，陸航AH-64E攻擊直升機射擊火箭彈畫面。（資料照，國防部提供）

2022/07/20 10:43

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光演習實兵操演下週一起一連舉行5天，軍方除了在蘇花外海進行大規模的海空聯合作戰演練，台北港的攻防作戰也是重點之一，屆時將出動AH-64E阿帕契攻擊直升機等空中兵力，模擬攻擊台北港，考驗防衛部隊的應變能力，陸軍司令徐衍璞上將更親自搭乘UH-60M直升機，實施先期的空中偵察。

軍方人士指出，今年漢光演習的狀況模擬目之一就是台北港遭到共機丶武裝直升機的突襲，並從不同空層對台北港多處港區及碼頭進行攻擊，國軍防衛部隊分別以地面防空火砲丶攻擊直升機以及車載式防空飛彈進行攔截丶火力回擊。

根據國防部青年日報報導指出，陸軍司令徐衍璞上將日前視導航空602旅暨演習任務提示，除頒發團體加菜金，肯定幹部執行戰訓任務的辛勞與付出，並親自搭乘UH-60M直升機實施空中偵察，期藉每一次演習，建立作戰實際參數，完善各項計畫、地空聯絡等事宜，以達「為戰而訓」目標。

在蘇花外海進行大規模的海空聯合作戰演練方面，軍方人士透露，此次海空聯合作戰演練的規模丶強度，堪稱超過歷次演練，在模擬台灣東部海域遭共軍大型艦隊攻擊的假想狀況下，海軍下令各型艦艇進入作戰狀態，並編成62特遣艦隊（作戰）及63特遣艦隊（作戰支援），全面迎擊來犯共軍艦隊，軍方並邀三軍統帥蔡總統登艦出海校閱。

軍方發佈射擊公告，下週漢光演習期間，將模擬中國戰轟機丶武裝直升機突襲攻擊台北港等重要設施，守軍展開防衛作戰演練。（圖：取自政府射擊公告）

陸軍司令徐衍璞上將日前視導航空602旅暨演習任務提示，親自搭乘UH-60M直升機實施空中偵察，期藉每一次演習，建立作戰實際參數，完善各項計畫、地空聯絡等事宜，以達「為戰而訓」目標。（圖：青年日報提供）

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