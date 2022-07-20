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    新北市民最青睞民進黨？侯友宜：會回饋民眾對他的期待

    侯友宜表示，他會全力以赴推動好市政，回饋民眾對他的期待。（記者周湘芸攝）

    侯友宜表示，他會全力以赴推動好市政，回饋民眾對他的期待。（記者周湘芸攝）

    2022/07/20 10:29

    〔記者周湘芸／新北報導〕有民調顯示，最能得到新北市民青睞的政黨是民進黨，被認為躍升新北第一大黨，新北市長侯友宜今被問到此事表示，民眾關心的是他有沒有全力完成大小事，他會全力以赴推動好市政，回饋民眾對他的期待。

    侯友宜今受訪表示，他最重要的是全力好好把新北市工作做好，民調高低都謝謝大家關心，他會全力以赴好好推動市政。被問到是否等正式提名或全代會後才著手選舉工作？他指出，最重要他是市長角色，每天都要珍惜好好工作做事，這才是市民所期盼，會全力以赴拚市政，讓新北蛻變成長。

    至於是否認為自己還是這次選舉藍營領頭羊？侯友宜表示，他會扮演好現在新北市長角色，讓市政能不斷躍進。

    針對國民黨新北市黨部主委黃志雄說，侯友宜競選團隊架構已安排好？他表示，最重要還是帶著市政團隊努力做好市政工作。至於昨天與議員合體拍攝宣傳照，吸引不少外縣市參選人前來，他指出，只要願意為台灣這塊土地奉獻、努力做事，他都樂於並肩作戰。

    另外，被問到防疫民調新北市原本是六都第一，近期卻下滑6.8%，是否擔心恩恩事件影響民調？侯友宜表示，無論民調高或低，最重要的是不斷改變，讓新北市成長、躍進及茁壯。

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