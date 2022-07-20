前北市都更中心副執行長恣意調薪獨領百萬 監院糾正北市府

監察院。（資料照）

2022/07/20 10:07

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今天指出，監委蔡崇義及葉宜津調查發現，台北市都市更新推動中心前副執行長洪志生越權恣意調整薪給，並於2018、2019年度獨領逾百萬元鉅額獎金，台北市政府都發局監督流於形式，而台北市政府遲未就捐助之財團法人訂定監督規定，監察院予以糾正。

監院今表示蔡崇義及葉宜津調查發現，洪志生恣意於委任契約調整薪給條件，支領獨有平時考績獎金，及無須考核即明定獎金基數，非但未依該中心規定提報董事長同意，甚且越權代執行長決定其基數月數，以核發高額平時考績獎金，皆違反該中心組織規章等相關規定。

查案監委說，然而主管機關台北市政府都市發展局每年監督檢查工作流於形式，任由洪志生於2018年度支領總計11.5個月薪高達127萬6500元鉅額獎金，及部分職員亦支領4.5個月薪獎金，仍補助該中心1433萬元等情，皆違反「政府捐助之財團法人從業人員薪資處理原則」規定。

此外，查案監委表示，「財團法人法」公布施行後，台北市政府遲未就捐助的財團法人董事長與其他從業人員之薪資、獎金等事項，訂定監督之規定，坐視洪員於2019年度支領總計超逾13.5個月薪高達155萬8500元的鉅額獎金後，台北市政府亡羊補牢訂定相關監督規定，皆確有重大違法怠失，經監察院依法提案糾正。

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