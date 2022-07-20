為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    議員潘懷宗涉貪333萬獲緩刑 士檢確定不上訴

    新黨市議員潘懷宗質詢。（資料照）

    新黨市議員潘懷宗質詢。（資料照）

    2022/07/20 10:03

    〔記者溫于德／台北報導〕士林地院審理新黨台北市議員潘懷宗詐領333萬多元「公費助理補助費」案，考量潘等6名被告均承認犯行，並繳回全部犯罪所得，依貪污治罪條例中的利用職務上機會詐取財物罪，分別判刑2年至1年9月，並給緩刑機會。全案昨（19）日是最後上訴期限，士林地檢署上午表示尊重法院判決結果，不會上訴。全案已就此確定。

    士檢分三點說明。一、潘懷宗等被告均認罪，鼓勵知錯能改；第二、本案與類似貪污案件犯罪案件判決結果相似；第三、士院給予緩刑同時已附帶條件；士檢也認為，士院已對被告褫奪公權，代表潘已無法參選，加上他目前生病，應無再犯之虞，因此決定不上訴。

    士院判決指，「公費助理補助費」是由台北市議會編列預算支付給確實擔任公費助理的人，並非議員薪資；北市議會另會編列預算支付議員每月2萬元「為民服務費」，供議員支應職權行使相關費用。兩項費用的支給依據與用途均不同。

    潘懷宗卻因紅白包、買禮物贈送給里長等為民服務費不敷使用，指示陳玉臺找來陳家親戚及在陳所經營鐘錶店的李、沈等2名員工，擔任4名人頭，分別在2010年9月至2021年2月2日案發為止，4度詐領助理補助費共333萬多元。

    士院6月16日宣判，認定潘懷宗自2002年至今長期擔任北市議員，在社會上具有相當知名度，也領有國家給予的優渥薪資，本應恪遵法令，應守法循矩謀求公益，對於申報助理費更應嚴格自我要求，不應詐領公費助理補助費。潘卻僅因選民服務費不足，以虛報助理薪資方式詐領公費助理費。

    但士院考量本案6名被告均承認犯行，並繳回全部犯罪所得，依法判潘懷宗、陳玉臺各2年徒刑，緩刑、褫奪公權均5年，另要分別支付公庫50萬元、35萬元。

    4名人頭部分，陳玉臺胞姊、陳的侄兒（一對母子），均判刑2年，緩刑、褫奪公權同樣3年，各支付公庫15萬元；李、沈兩名員工均處1年9月，緩刑、褫奪公權均2年，各支付公庫10萬元、5萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北議員鄭戴麗香放棄連任 國民黨將徵召女性參選
    2022/03/23 15:24

    新北議員鄭戴麗香放棄連任 國民黨將徵召女性參選
    涉詐領補助款 國民黨前新北議員王建章聲押禁見
    2021/10/15 12:19

    涉詐領補助款 國民黨前新北議員王建章聲押禁見

    【大同莊園3】北台灣銷售制霸解析
    拚返家過年！涉貪新黨議員潘懷宗羈押庭二度召開
    2021/02/08 10:50

    拚返家過年！涉貪新黨議員潘懷宗羈押庭二度召開
    詐領助理費竟求依「情堪憫恕」減刑 竹縣議員陳栢維更審仍判三年半
    2021/01/28 05:30

    詐領助理費竟求依「情堪憫恕」減刑 竹縣議員陳栢維更審仍判三年半
    涉詐領400餘萬助理費 檢調約談新北市議員王淑慧
    2020/04/07 12:44

    涉詐領400餘萬助理費 檢調約談新北市議員王淑慧
    獨家》涉浮報助理費 新北4連霸議員40萬元交保
    2019/07/25 13:18

    獨家》涉浮報助理費 新北4連霸議員40萬元交保
    轟桃議員多人涉詐領助理費 時力宣示：當選將公開流向
    2018/02/26 20:16

    轟桃議員多人涉詐領助理費 時力宣示：當選將公開流向
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播