議員潘懷宗涉貪333萬獲緩刑 士檢確定不上訴

新黨市議員潘懷宗質詢。（資料照）

2022/07/20 10:03

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院審理新黨台北市議員潘懷宗詐領333萬多元「公費助理補助費」案，考量潘等6名被告均承認犯行，並繳回全部犯罪所得，依貪污治罪條例中的利用職務上機會詐取財物罪，分別判刑2年至1年9月，並給緩刑機會。全案昨（19）日是最後上訴期限，士林地檢署上午表示尊重法院判決結果，不會上訴。全案已就此確定。

士檢分三點說明。一、潘懷宗等被告均認罪，鼓勵知錯能改；第二、本案與類似貪污案件犯罪案件判決結果相似；第三、士院給予緩刑同時已附帶條件；士檢也認為，士院已對被告褫奪公權，代表潘已無法參選，加上他目前生病，應無再犯之虞，因此決定不上訴。

士院判決指，「公費助理補助費」是由台北市議會編列預算支付給確實擔任公費助理的人，並非議員薪資；北市議會另會編列預算支付議員每月2萬元「為民服務費」，供議員支應職權行使相關費用。兩項費用的支給依據與用途均不同。

潘懷宗卻因紅白包、買禮物贈送給里長等為民服務費不敷使用，指示陳玉臺找來陳家親戚及在陳所經營鐘錶店的李、沈等2名員工，擔任4名人頭，分別在2010年9月至2021年2月2日案發為止，4度詐領助理補助費共333萬多元。

士院6月16日宣判，認定潘懷宗自2002年至今長期擔任北市議員，在社會上具有相當知名度，也領有國家給予的優渥薪資，本應恪遵法令，應守法循矩謀求公益，對於申報助理費更應嚴格自我要求，不應詐領公費助理補助費。潘卻僅因選民服務費不足，以虛報助理薪資方式詐領公費助理費。

但士院考量本案6名被告均承認犯行，並繳回全部犯罪所得，依法判潘懷宗、陳玉臺各2年徒刑，緩刑、褫奪公權均5年，另要分別支付公庫50萬元、35萬元。

4名人頭部分，陳玉臺胞姊、陳的侄兒（一對母子），均判刑2年，緩刑、褫奪公權同樣3年，各支付公庫15萬元；李、沈兩名員工均處1年9月，緩刑、褫奪公權均2年，各支付公庫10萬元、5萬元。

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