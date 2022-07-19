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    向美採購AGM-158飛彈再等等 蘇紫雲：國防預算應續增

    射程可達300公里以上的AGM-158空對地飛彈，遲未獲美國點頭供售。（資料照）

    射程可達300公里以上的AGM-158空對地飛彈，遲未獲美國點頭供售。（資料照）

    2022/07/19 20:44

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國國防部向美國採購66架F-16V block70戰機，預計於2026年交機完畢，唯射程可達300公里以上的AGM-158空對地飛彈，遲未獲美國點頭供售。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今日指出，美對台軍售涉及軍事「信心建立措施」的建立，區域平衡、武器合法使用與我國防預算充足與否皆為美方考量重點，我國未來可持續爭取退役神盾艦、精準彈藥、合理的先進技術轉移，確保台海安全不墜。

    我國因應中國敵情威脅，除了升級140架F-16 block20戰機，另也將於2026年以前新購66架F-16V block70戰機，國防部亦於去年4月對外證實，我國持續對美爭取採購AGM-158空對地飛彈。不過，這款射程可達370公里以上的長程飛彈採購案，仍未獲美方點頭。空軍表示，各式武器裝備籌獲，均依敵情威脅及作戰需求，妥慎規劃建置。

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今日指出，美國總統拜登上任一年半以來，仍維持前總統川普政府時期對台軍售「正常化」基調，但我國軍事預算能否確保軍備妥善亦深受美方關切。縱使國軍年度作業維持費佔比已提升至27％左右，但能否將國防預算拉升至4800億元以上，致使人員維持、作業維持及軍事投資三大預算，皆佔3分之1，才能說服美方供售我更先進裝備。

    蘇紫雲也說，美方確實會顧慮供售我國射程較遠的AGM-158飛彈，帶來的後續影響，但在中國航空母艦、兩棲攻擊艦戰力逐漸成熟，敵情威脅不斷增長的背景下，我國能否依據區域情勢，向美方充分解釋採購此軍備的正當性與實際用途，都是雙方軍事「信心建立措施」能否完善的關鍵。而國軍除了採購AGM-158飛彈，未來亦可考慮向美國爭取籌獲提康德羅加級神盾巡洋艦、更多精準彈藥，以及匿蹤科技等合理的先進技術轉移。

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