入境放寬4萬人第2週就破9成 航空公司喊話：加速放寬限制

跨境旅行需求大增，7月7日我每週入境人數從2.5萬人次鬆綁到4萬人次，鬆綁才第二週，學者就預估本週（第二週）入境人數將超過門檻的9成，圖為桃園國際機場旅運回升。（桃機公司提供）

2022/07/19 19:55

〔記者陳心瑜／台北報導〕跨境旅行需求大增，7月7日我國每週入境人數從2.5萬人次鬆綁到4萬人次，鬆綁才第2週，學者就預估本週（第2週）入境人數將超過門檻的9成，預估本週入境人數達3萬7038人，直逼滿水位，航空公司也喊話政府「盼加速放寬入境人數限制」。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰說，依桃園國際機場航班運量人數預報顯示，預估明天（20日）入境人數將達6469人，再創檢疫措施鬆綁為「3加4」以來的單日入境新高，整週入境人數更將達4萬人門檻的92.6%。

黃正聰說，放寬每週4萬人入境上路首週以來，以桃機、高雄小港、台北松山機場入境人數合計，首週約3萬1721人，第2週則是3萬7038人，也就是第2週就逼近滿水位。

黃正聰說，以目前限制每週4萬人計算，每日平均為5714人。另外，雖然預估今天入境人數破6千人，但也只是疫情前的7.2%。而疫情期間桃園機場旅運人數約是疫情前的2%，距離復甦到疫前仍有大段距離。

黃正聰並認為，若要提高出入境恢復率，需放寬檢疫規定包括一人一戶改一人一室、放寬國人自主管理期間可以上學或工作、放寬住防疫旅館後4天的限制，期增加一倍的週轉量。

長榮航空表示，「殷切期盼主管機關能在符合防疫及醫療量能之情況下，加速放寬入境人數限制」，讓旅外的學子及國人能順利返台，以承載每位需要的旅客，安全舒適地抵達目的地。

長榮航空表示，將依照民航局分配之入境旅客額度，隨時檢視航班可接受之訂位量。

長榮航空指出，7月起已陸續增飛北美、歐洲及東南亞等航線，另7月14日起放寬旅客來台轉機免PCR檢測，亦有助於爭取旅客來台轉機商機，8月將依主管機關相關政策及客運市場復甦情況，漸進式加密載客航班。

華航則表示，目前各航線訂位量皆略增，遵照指揮中心及民航局訂定的入境人數管制限額辦理。

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