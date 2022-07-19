雙城論壇登場 鄭運鵬︰國民黨被中共玩了100年 柯文哲不會更聰明

雙城論壇今登場，柯文哲致詞時細數中共擾台事件。（記者田裕華攝）

2022/07/19 19:45

〔記者陳政宇／台北報導〕台北上海雙城論壇今（19）日登場，台北市長柯文哲致詞稱兩岸近年惡意螺旋上升，若雙方持續爭吵、已讀不回，只會使關係越來越糟。立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，中共就是來統戰的，有人願意搭舞台就好，且柯文哲不會比整個國民黨更聰明，「國民黨都被當小弟弟玩了100年，柯文哲憑甚麼呢？」

針對柯文哲參加雙城論壇的致詞，鄭運鵬在臉書撰文分析，柯文哲談到「尊敬的龔市長（上海市長龔正）」，對於合辦方用這樣的敬語是恰當的，但不確定柯在國內的場合，現場有總統、副總統和行政院長時，是不是也有這樣的禮貌。

柯文哲提到中國對台灣農產品及軍事騷擾，鄭運鵬說，這是比中共的小弟弟國民黨相對有肩膀的地方，相信他也冒了一些政治風險，但值得肯定。

不過，鄭運鵬觀察到，柯文哲談到中國對台灣的敵意行為後，加了「雙方已讀不回」這一句就孬了，這態度是回到小弟國民黨的論調，所有兩岸衝突，台灣政府都有錯。問題是，只有中國單方面對台灣施壓，台灣沒有施壓就中國，所以也只有中國單方面對台灣的對等要求「已讀不回」。鄭運鵬也反問柯文哲，哪個事件是台灣政府方對中國已讀不回的？

關於柯文哲提出「2個互相」，包含互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作，互相諒解，鄭運鵬直指「是5張芭樂票」，柯文哲在台灣有對國人做到這5項嗎？如果沒有，他怎麼對自己口中對台灣軍事騷擾、打壓農產品的中國可以互相呢？

鄭運鵬強調，中共很聰明，相信他們也不太相信柯文哲的這份講稿，反正今天就是來統戰的，有人願意搭舞台就好，「柯文哲不會比整個國民黨更聰明，國民黨都被當小弟弟玩了100年，柯文哲憑甚麼呢？」

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