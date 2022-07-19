街友亂打女老師還在捷運站朝人吐口水 跑去運動中心洗澡被逮

吳姓女老師拍下江嫌的身影。（記者王冠仁翻攝）

2022/07/19 19:33

〔記者王冠仁／台北報導〕37歲吳姓女老師日前到台北市圖書館清江分館還書後，在圖書館外莫名被一名男子嗆說「看三小」，還胡亂揮拳朝她毆打。警方獲報追查，發現當天該名男子還在捷運竹圍站對人亂吐口水；警方查出該名男子是平常在淡水、北投一帶居無定所的42歲江姓街友，今天中午趁他跑去中正區運動中心想要免費洗澡時逮人。

警方調查，吳姓女老師在本月12日下午4時許，前往台北市台北市圖書館清江分館還書，事後她行經圖書館外的YOUBIKE租借處，忽然有一名男子路過她身旁，嗆說「看三小」，隨後胡亂揮拳朝她毆打；吳被打得莫名其妙，但她臨危不亂，隨即拿起手機拍下犯嫌離去身影並報警。

此外，當天一名邱姓男子，在台北捷運竹圍站上廁所時，與一名男子對到眼，想不到對方居然尾隨邱出站，還拉下口罩朝他吐口水，隨即逃之夭夭，他氣得跑到附近派出所報案提告。

邱事後看到吳女在臉書社團上的發文與影片，發現朝他吐口水者，就是胡亂攻擊吳的人。

警方根據吳女提供的影像，再調閱監視器影像查看，發現該名男子身上有刺青，員警根據刺青，認出犯嫌就是長期在北投、淡水周邊居無定所的42歲江姓街友。

警方雖然掌握江嫌身分，但他平時四處閒晃、行蹤不定，警方近日來前往雙北市各大公園、圖書館、運動中心等地查訪，但都沒有發現江；直到今天中午警方在中正區運動中心查訪時，赫然發現江也跑來打算洗澡，當場逮捕他並依傷害、公然侮辱罪嫌送辦。

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