性別霸凌！中年阿伯偷摸女服務生臀部 同桌還嘻笑戲弄

張姓中年男子在餐廳偷摸女服務生臀部，還立即轉身當做沒事發生，其他同桌友人則嘻笑回應。（資料照）

2022/07/19 18:23

〔記者楊國文／台北報導〕張姓中年男子一行人去年9月深夜至北市某餐廳續攤，竟在年輕女服務生的背後比劃其身材，張男更起身偷摸她的臀部，還立即轉身當做沒事發生，其他同桌友人則嘻笑回應，被害服務生不甘受辱提告，但張男竟堅稱未偷摸被害人臂部，不過，店內監視器將性騷擾過程「全都錄」，成為鐵證，一審痛斥張男為惡質的「性別霸凌」，依性騷擾防制法重判張男6月徒刑；張男上訴後認罪，並與被害人和解、賠償，高等法院今改判6月徒刑、緩刑2年，需接受6小時法治教育。

判決指出，張男等4人均為中年男子，去年9月29日晚上10時30分至北市一家餐廰續攤，20多歲的被害服務生被指派專門服務張男等人。

當被害服務生背對張男等人操作店內點餐機時，張男和友人卻在被害人身後比劃、並大聲談論她的身材，此時，張男起身走向被害人，公然偷襲穿短褲的被害人臀部，她感覺遭到性騷擾立即轉身欲質問張男時，張男卻故意轉身背對她，對其質問充身未聞，同桌友人見狀仍嘻笑回應，戲弄被害人意圖明顯。

被害人考慮到現場用餐客人多，無法立即報警，因此強忍怒氣，稍後才向主管報告遭性騷擾，主管立即調監視器查看，果然發現張男偷摸被害人臀部的過程，還發現張男同桌友人另有對其他女服務生做類似行為，只是都未摸到臀部，因此其他女同事都未反應。被害人檢具監視器光碟後，對張男提告性騷擾。

張男否認性騷擾，辯稱當時喝了酒，只是對被害人做了不適當的惡作劇，但是「我不是在非常主動惡意的情形下做的」、「我堅信我的人格，肯定沒有摸到告訴人的臀部」，並批評被害人是事後調監視器才看圖說故事，現場友人可以做證。

同桌的吳姓友人則回護張男，證稱張男只是想開玩笑，他未看到張男摸被害人臀部，加上提告的女服務生並無反應，整個事件應該是張男沒有摸被害人的臀部。

台北地院當庭勘驗監視器錄影光碟，確認張男全部是說謊，錄影光碟清楚錄到張男偷摸被害人臀部的過程，而且是故意的犯行，而當被害人質問為何偷摸其臀部時，張男僅略為鞠躬，就繼續和同桌友人聊天。

北院認定，張男等人都是4、50歲以上的中年人，張男偷摸年輕女被害人的臀部，立即轉身背對她，對其質問充耳不聞，加上同桌友人還嘻笑回應，認定「這種性騷擾行為是公然戲弄被害人」，已不僅是單純的性騷擾，而且是「性別霸凌」，而且是性騷擾中最主動惡意的一種犯行，使得被害人從此服務客人時擔心背後遭性騷擾而容易感到焦慮，還為此而到醫院身心科就醫服藥，加上張男犯後態度惡劣，因此從重判刑6月，可易科罰金18萬元。還可上訴。

北院並在判決書註明，若此案上訴，建議二審法院，如果張男未和被害人和解，不宜輕判，「以維護司法對於職場性騷擾、性別霸凌零容忍的司法形象」。

張男果然如預期般提起上訴，不僅認罪，並和被害人和解，也達成賠償條件，請求輕判，高等法院審酌兩造已和解、張男亦須賠償被害人，改判他6月徒刑、緩刑2年，需接受6小時法治教育。

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