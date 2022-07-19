義大利前總統外交顧問：台灣有事就是全球有事

義大利前總統外交顧問史德方尼尼19日出席記者會回答記者提問。（記者塗建榮攝）

2022/07/19 18:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）正訪問台灣，他今天表示，東亞和台海的和平穩定對歐洲相當重要，如同安倍前首相所說的「台灣有事就是日本有事」，事實上「台灣有事就是全球安全有事」。史德方尼尼也提到，雖然目前北約不太可能和印太區域形成新的公約組織，但仍能強化非傳統安全等方面的合作。

美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪團昨起來台，拜會政府高層與相關部會，就印太安全經貿情勢等交換意見。

史德方尼尼曾擔任義大利駐北約大使，今天在訪台記者會中說到，他很高興能將歐洲觀點帶來台灣，俄烏戰爭引發危機，矛盾的是，這讓台灣與中國議題在歐洲引起更甚以往的關注。他強調，如果亞洲不安全，歐洲也無法和平，東亞和台海的和平穩定對歐洲相當重要。

對於歐盟新任駐中國大使阿爾比尼亞納（Jorge Toledo Albinana）引起外界議論的友中發言，史德方尼尼則說，重點不是反對中俄參與國際政治，而是是否遵守國際規則、捍衛以規則為基礎的秩序。他重申，如同日本前首相安倍晉三所說的「台灣有事就是日本有事」，事實上「台灣有事就是全球安全有事」，如同北韓核武或是烏克蘭一旦出事，都牽動世界安全。

媒體問及北約與台灣互動合作的可能性？史德方尼尼說，北約講究軍事互相操作性，而台灣和北約之間的安全合作有政治上的困難，但總是有創新方式能克服。例如北約裡面有4個成員國不承認科索沃，但北約和科索沃還是有合作。他也直言，雖然此時北約有擴張必要，但目前看不到北約有和印太區域形成新的公約組織的可能，安全方面仍有幾件事情可以做，第一是加強北約在印太的資源及合作承諾，第二是強化網路安全等領域的作戰能力。

一同訪台的大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）則說，我們正邁入歷史的新篇章，他稱之為地緣政治時刻。威權大國採取無端侵略行為，且越來越大膽。而世界民主陣營前所未有地團結 一起，台灣站在威脅前線，所獲廣泛支持而且持續成長，「是台灣大放異彩的時候了」。博貝利也說，要嚇阻中國、所需工作還很多，包括不對稱作戰和許多基本準備，台灣積極增強防衛，將會讓更多國家更有意願協助。

博貝利強調這事的迫切性，因為中國領導人習近平何時可能動武是不可預測的，正如一年前沒人能料到俄羅斯會入侵烏克蘭，這就是獨裁者的危險。而這種迫切性代表台灣需要真實地強化準備。如果事情快速發生，將是很可怕的。我們將會後悔沒有做好準備，重要的是不要假裝我們知道習近平什麼時候會採取行動，也不要假裝未來會和過去一樣。

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