陳時中辭部長馬上公布民調 黃澎孝點「紅統集團」操作劇本

陳時中18日正式卸下衛福部長職務，全心投入選戰。（資料照）

2022/07/19 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕年底各縣市首長即將改選，首都台北市長位置由誰坐上令人注目，民進黨參選人陳時中18日卸下衛福部長，全心投入選戰，恰好這天有媒體公布目前民調，檯面上三位候選人都是二十幾％，依序為陳時中、國民黨參選人蔣萬安、現任台北副市長黃珊珊排第三。對此，前國大代表黃澎孝認為，這背後是「紅統集團」操作製造「棄黃保蔣」，以避免陳時中上位。

黃澎孝在臉書貼文表示，這份民調中，三人差距甚小，顯示「三強鼎立」，選情緊繃，棄保效應將會對選舉結果產生關鍵影響，「很顯然的，在陳時中正式辭卸衛福部長和疫情指揮中心指揮官的同一天，公布這份民調，顯然是要帶動『棄保』的討論。」

黃澎孝指出，這樣操作，就是要把這場選舉的主軸轉移到「棄誰？保誰？」，以免讓「令人最討厭的人」當選，而他也直言，今年選舉很特殊，很早就有候選人「仇恨值」民調，第一名正是陳時中。

黃澎孝說，由於台灣的防疫工作，沒讓疫情打垮，更沒讓中共打垮，所以防疫指揮官陳時中，自然成了中共和「紅統集團」最想「槍斃」，最痛恨的人，國民黨立委費鴻泰就是最明顯的代表，「在『紅統集團』連續幾年操作下，一切因疫情而產生的社會挫折，相當程度上，都把陳時中當成了發洩不滿的出口。因而累積了陳時中高人一等的『仇恨值』。黃珊珊是北市副市長，同樣也分擔了一些『仇恨』。唯獨，蔣萬安與疫情完全『無關』，結果『不做不錯』，他的『仇恨值』相對是最小的。」

黃澎孝直言，紅統集團只要好好操作「仇恨值」，營造出「討厭陳時中」的氛圍，然後帶風向呼籲：不要讓「最令人討厭」的陳時中當選，所以要在黃珊珊和蔣萬安兩人之間「棄保」。

黃澎孝說：「只要讓『仇恨值』主導了年輕族群的投票意向，蔣萬安是不是『豬頭』、是不是『市政門外漢』是不是台灣『第一權貴公子』，都會被『討厭陳時中』掩蓋。蔣萬安最稀缺的年輕選票，不就有了嗎？如果能夠成功操作出本來要投給黃珊珊的10%選票，因『討厭陳時中』而『棄黃保蔣』的話，那蔣萬安不就勝選了？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法