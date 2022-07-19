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    首頁　>　臺北市

    藍營酸陳時中組3+11台北隊 民進黨：拯救被邊緣化的蔣萬安？

    民進黨台北市長參選人陳時中（右）19日出席於迪化街霞海城隍廟舉行的競選團隊公布記者會，正式宣布由前副總統陳建仁（左）擔任主任委員。 （記者羅沛德攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中（右）19日出席於迪化街霞海城隍廟舉行的競選團隊公布記者會，正式宣布由前副總統陳建仁（左）擔任主任委員。 （記者羅沛德攝）

    2022/07/19 17:54

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨今開記者會痛批執政黨自吹自擂防疫成果，並酸民進黨台北市長參選人、前衛福部長陳時中組「3+11台北隊」，難道想為台北市政帶來破口？民進黨對此反擊，國民黨假藉疫情操作，是否只為拯救逐漸被邊緣化的蔣萬安選情？更凸顯國民黨為了選舉無所不用其極，只為達成自己的政治目的。

    民進黨發言人林靜儀指出，自中央疫情指揮中心成立以來，所有醫護、防疫成員不眠不休，堅守崗位900多天，讓國人得以在疫情肆虐全球之下，仍能有相對平穩的生活，2021年經濟成長6.57%為11年新高；這2年指揮中心的表現，全民有目共睹，根據經濟學人雜誌報導，台灣不只超額死亡率全球第三低、兒童疫苗接種率更高居全球第二。

    林靜儀反擊說，國民黨從疫情爆發到現在，從口罩、疫苗到快篩試劑，只會為了自己的政治目的，對指揮中心謾罵攻擊，相信大家都還記得，在去年疫情最嚴峻時，各國為感謝台灣在國際疫情嚴重時捐助口罩，日本、美國等國相繼以「善的循環」，回贈台灣疫苗，國民黨不但未表達感謝，甚至還稱這些疫苗為「乞丐疫苗」。現在選舉要到了，國民黨又再度想利用疫情炒作選情。

    林靜儀指出，如今台灣疫情逐漸趨緩，全民也逐步走向疫後新生活。在年底的選舉中，期盼國民黨能正面提出政見，讓選民做出選擇，而不是一味用攻擊來進行負面選戰，「請還給人民一場乾淨的選舉。」

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