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    柯文哲無視共機擾台堅辦雙城論壇 苗博雅嗆「這筆帳要算清楚」

    台北市長柯文哲今於雙城論壇致詞時，公開提到中國軍機飛近台灣西南海域、阻我農漁產品等。（記者陳政宇攝）

    台北市長柯文哲今於雙城論壇致詞時，公開提到中國軍機飛近台灣西南海域、阻我農漁產品等。（記者陳政宇攝）

    2022/07/19 21:10

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府今舉行「2022台北上海城市論壇」，但台北市議會曾下但書要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，市長柯文哲卻認為「擾台」定義不明，活動照常舉行。對此，曾提案全數刪除140萬雙城論壇預算的台北市議員苗博雅表示，市府如此無視議會決議，接下來審查明年度預算，「這筆帳，可要算清楚」。

    「胖虎經常欺負大雄，把大雄打得鼻青臉腫，又動員同學排擠大雄。有一位路過的阿伯說：繼續爭吵，雙方已讀不回，只會讓兩人關係越來越糟。要互相諒解，要跟胖虎合辦派對。」苗博雅在臉書表示，2022年1月6日，她在台北市議會提案，全數刪除140萬雙城論壇預算，但因各黨議員有不同意見，經歷六次政黨協商。

    苗博雅說，國民黨、民進黨、新黨以及民眾黨議員都在場，各黨團共識通過預算但書：「本項預算如用於舉辦台北上海雙城論壇，若舉辦前共機、共艦持續擾台，兩岸氛圍不佳，則本預算不得動支。」

    苗博雅指出，雖然未能刪除預算，但至少成功推動各黨派共識決議，設立防火牆，避免拿納稅人的血汗錢去倒貼中共統戰秀，「自議會決議通過後，中共軍機侵擾台灣空域未曾停止。幾乎天天都有！」

    苗博雅列舉近期共機擾台誇張案例，感嘆即使北市議會決議、跨黨派共識白紙黑字，「還是無法約束柯文哲想透過雙城論壇搭建政治舞台的心」，她也提到柯文哲在雙城論壇上所提到的兩岸交流問題，再次證明兩岸交流離不開「共同的政治基礎」。

    苗博雅最後強調，北市府如此無視議會決議，接下來審查明年度預算，這筆帳，可要算清楚。

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